Dirigentes de todos los partidos coincidieron en redoblar esfuerzos para que NUNCA MÁS haya dictadura

Gabriela Invernizzi hizo la introducción, recordando quién era Eduardo Mondello y como murió asesinado por el entonces teniente Dardo Barrios en el Batallón 4 de Laguna del Sauce tres días después de ser detenido hace exactamente 50 años.

El Alcalde Graña relató cómo se desarrolló la idea de este acto. “En un momento entendí que dependía de mí que se hiciera o no. Por respeto a quienes plantearon la idea, a los vecinos de Piriápolis y al propio Mondello comunicamos nuestro apoyo, Como forma, también, de reivindicar la democracia y de que nunca más ocurran tragedias como esta”.

Jorge Schusman: “Debemos fortalecer la democracia y el respeto a los DDHH para que nunca más tengamos víctimas como Eduardo”

Schusman, quién cuando murió Mondello tenía 12 años, recordó las lágrimas de su padre cuando regresó del velatorio de Eduardo “lágrimas de angustia e indignación por lo que había visto. Es natural que un vecino vaya a saludar a otro ante una tragedia pero, como recién recordaba Gabriela, los militares habían montado una guardia en la sala mortuoria”, agregó el dirigente colorado.

Recordó que “Pepe, el padre de Eduardo, le preguntó a mi padre si podía dar testimonio sobre como estaba el cuerpo. Mi viejo le explicó que si bien legalmente no podía hacer una autopsia porque no era su especialidad, como médico y vecino estaba dispuesto a narrar donde fuera sobre el estado lamentable del cuerpo. Algo que con detalles supimos después por el trabajo del doctor Moisés Salgado, quién se negó a firmar un acta de defunción antes de hacer la autopsia”.

Schusman agradeció que se le invitara a este acto “porque se trata de testimoniar sobre una realidad del pasado que los uruguayos no queremos que ocurra nunca más”

Claudio Invernizzi: “La sensibilidad y la razón nos unen por sobre banderas para que nunca más haya terrorismo de Estado”

El escritor y publicista Claudio Invernizzi comenzó agradeciendo la presencia de los intendentes Abella y Ximénez; de Petit, director de la INDDHH y de otras autoridades.

“Nuestro homenaje al querido Eduardo llega en un momento en que algunos seres humanos, poniendo en riesgo a la propia especie, abren de par en par las siniestras puertas de la frivolidad, de la mentira, de la estupidez y sobre todo del odio. Ese odio del que muchos líderes del mundo hacen alarde, enrostran esas zonas oscuras que se presentan sin pudor ni vergüenza a través de los medios de comunicación, a través de las redes, y que me hacen acordar aquellos circos de antaño en los que se mostraba como gran atractivo la rareza física o las mujeres barbudas, por ejemplo. Pero ahora, en este circo del siglo XXI, lo que se exhiben son las anomalías y las monstruosidades morales, la mentira, el desprecio, la vanidad”, dijo Invernizzi.

Agregó que “de pronto, esos líderes nos dicen que lo que siempre estuvo mal, ahora está bien. Insisten y parecen convencer a millones de hombres y mujeres que hay que hacer la guerra y no el amor. Convalidan el insulto como lógica de cualquier vínculo y alientan el individualismo como único mundo posible de sobrevivencia. Así, querido Eduardo, está el mundo del que te arrancaron salvajemente hace 50 años. Pero por suerte hoy, en este homenaje que los vecinos y las vecinas de Piriápolis, de Minas, de Maldonado, de Montevideo y de otros departamentos te estamos tributando, queda demostrado que hay una contraparte para tanto horror. Siempre la hubo y siempre la habrá.

Esa puerta siniestra que suelen abrir algunos líderes del mundo se puede cerrar del modo más simple, con sensibilidad. Ese mecanismo a través del cual percibimos y procesamos los estímulos externos para poder devolvernos con empatía. Vaya, si habría empatía en el relato que nos acaba de hacer Jorge respecto a su padre, que contra viento y marea, contra los camiones, los jeeps y los M1 fue allí y fijó su posición.

La sensibilidad es el arma más letal contra los fanatismos de cualquier especie. Porque ella, cuando se mezcla con la razón, supera cualquier escollo. Pasa como un viento por encima de las banderillas y empuja las almas hacia el encuentro, hacia el lugar común.

Como en este caso, en el que tu recuerdo pasa una y otra vez y otra vez por nuestra memoria. Por la de blancos, colorados, frenteamplistas, por la de vecinos y vecinas sin clara adhesión política. Porque sabemos que recordar es afirmar y amar más y más la democracia.

Y que nos ayuda a mirar el futuro con la esperanza de que nunca más una turba de terroristas de Estado, de inquisidores sanguinarios asesinará a nadie ni hará desaparecer a nadie. Hoy venimos unidos por esa sensibilidad. La misma que se acumuló en el seno de tu familia, Eduardo, los Mondello Techera

Nunca, nunca, nunca te olvidaremos. Cada año volveremos a pasar tu recuerdo por el alma y en tu nombre, el recuerdo de todas y todos los asesinados y desaparecidos a manos del terrorismo de Estado. Así es la sensibilidad, disculpen que insista, es que sin ella nada es posible, ni la justicia social, ni la memoria, ni la verdad, ni la justicia secas”, finalizó Invernizzi.

Luego de la parte oratoria se escucharon mensajes grabados por el hermano de Eduardo que reside en España y de una sobrina que vive en Suecia.

Finalmente la hermana fue convocada para descubrir una placa erigida sobre la rambla.