¿Es más difícil dirigir el terror tradicional o un found footage?

Para mí es mucho más difícil el found footage, por lejos. De manera graciosa, a la película la terminé apodando The Challenging (la desafiante), porque fue un verdadero desafío, mi última locura. Entré de manera muy inocente, pensando que iba a ser algo simple: una película muy naturalista, que buscara capturar la realidad con un esquema de producción no convencional y con una protagonista que fuera una youtuber real. Pero el diseño de producción terminó siendo escalonado y fragmentado. Rodamos en España (Barcelona, Madrid y las Islas Canarias), después sumamos una coproducción con Uruguay y filmamos acá, y luego vino la postproducción, donde combinamos el found footage con el falso documental y elementos narrativos de distintos formatos. También fue muy difícil sostener el misterio y el suspenso a lo largo de toda la película. Sin duda, una película de terror más clásica me resulta mucho más fácil.

Las investigaciones paranormales han proliferado sobre todo en internet. ¿Cuándo comienza tu gusto por las investigaciones?

Desde muy temprano. Terminé el liceo en Nueva York y estaba ahí el 11 de septiembre. A partir de ese momento me fascinaron las teorías conspirativas y el más allá. Estudié cosas esotéricas, me metí en el barro con todo eso. Siempre lo tomé con pinzas, pero a veces esas cosas te atrapan: el misticismo siempre me fascinó, descubrir que hay algo más detrás del velo de las cosas. Cuando conocí el mundo del channeling quedé muy cautivado. Internet y las redes sociales están plagados de conspiraciones. Es un espacio complejo, pero también un lugar donde se pueden crear ideas, historias y conceptos. Me gusta creer que hay algo más, que las cosas tienen más de una explicación y que existe algo más allá de nuestra experiencia vivencial. Pero, sobre todo después de haber profundizado tanto en esto con The Channeling, prefiero mantener una distancia sana, especialmente en lo que tiene que ver con actuar en función de esas creencias. Para lo creativo, para lo que yo me dedico, son temas interesantes y fascinantes; nada más.

Sos un director con experiencia a la hora de sacar adelante proyectos. ¿Sentís que hoy es más fácil proponer películas de género en Uruguay?

Creo que Uruguay se ha abierto mucho a apoyar películas de género y propuestas más diversas. Con Al morir la matinée tuve la experiencia de recibir financiamiento de los fondos de cine, y fue una grata sorpresa. Llevó mucho tiempo: presenté proyectos de cine fantástico durante años sin mucha suerte. Pero el panorama cambió. Hoy, por suerte, hay un cine nacional muy variado, con propuestas de todo tipo, y eso es sano y necesario. Es un buen momento para crear cosas fuera de lo común. De hecho, me interesa mucho aportar en ese sentido. Estoy armando un taller de desarrollo de proyectos de cine fantástico y de género, que voy a lanzar muy pronto, para poner mi granito de arena.

La película plantea un debate sobre la veracidad de la imagen en la era digital. ¿Sentís que vamos hacia un futuro en el que la imagen ya no pueda verificarse?

Creo que sí, y la película ya lo plantea: vivimos en lo que se llama la posverdad. Ya no podés saber si algo es real o no; lo único que te lo puede confirmar es haberlo vivido. Estamos en la época de las imágenes generadas, y es cada vez más difícil distinguir. The Channeling pone esa cuestión directamente frente al espectador: te muestra archivos, testimonios y videos, y te obliga a preguntarte qué es verdad y qué no. De hecho, en la película hay un investigador que sospecha que el material puede estar manipulado o hecho con inteligencia artificial. Toda la estructura está pensada para darle al espectador la experiencia y dejarle a él la decisión: si lo que está viendo es real o no, si cree o no cree.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Hace poco terminé el rodaje de una nueva película, Webmasters, una comedia dramática inspirada en una historia real. Transcurre en los años 2000 y sigue a unos jóvenes que hicieron fortuna en los primeros tiempos de internet, cuando la red estaba en pañales, con páginas de contenido adulto. Es una coproducción con Argentina, fue un rodaje precioso y ahora está en postproducción. Estoy muy emocionado por presentarla al público, ojalá que pronto. Además, estoy desarrollando varios proyectos más: algunos de género, otros documentales y otros que no son ni una cosa ni la otra. Soy muy ecléctico.