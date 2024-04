En la casa del periodista asesinado se colocará una placa de la memoria

El matrimonio se entregó sin ofrecer resistencia pero fueron ultimados. Luis fue acribillado al abrir la puerta de su casa y lo dejaron desangrar hasta morir, e Ivette fue asesinada de un tiro en la boca.

Escribía el senador Zelmar Michellini en su columna de "La Opinión": "Si, el matrimonio Martirena fue asesinado por el gobierno de Bordaberry actuando no sólo el departamento 5 de la Policía de Montevideo sino también una patrulla del Batallón 1 Florida, dependiente de la Región Militar nº 1. Como fueron también fusilados ese mismo día otros 4 jóvenes —Blanco, Schroeder, Candam Grajales, Rovira— obedeciendo órdenes del comando de las Fuerzas Conjuntas y por la misma gente que había cometido el otro crimen. Pero no sólo ésos fueron los asesinatos; la historia de estos últimos años es una sucesión permanente de torturas, malos tratos, vejámenes, actos criminales, de los cuales son responsables él anterior gobierno del Sr. Pacheco Areco, éste del Sr. Bordaberry y las fuerzas militares. Todo esto es historia muy reciente y las actas del Senado son testimonio fehaciente de las denuncias continuas que realizamos y que nunca fueron rectificadas. Cuando ahora la verdad se abre camino y hasta el propio ex ministro Sanguinetti reconoce la existencia de las torturas que nosotros revelamos y negaron todos los integrantes del gobierno, bueno es contribuir a que la realidad se conozca en su totalidad".

el-matrimonio-martirena-fue-asesinado_f3-8-1973.jpg

La Verdad

El grupo de trabajo por l averdad reconstruyó lo ocurrido y lo registraba con la siguiente crónica de la cuál compartimos un extracto:

Hacia las 14 horas se inició un procedimiento de las Fuerzas Conjuntas en la zona de Malvín, donde se había ubicado una residencia que era ocupada por integrantes del M.L.N. En la casa residía el matrimonio constituido por Ivette Rina Gimenez Morales y Luis Martirena Fabregat junto con sus dos hijas, que en ese momento se encontraban en la escuela.

En la misma casa se encontraban escondidos Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora, en un berretín ubicado en una especie de doble techo.

Las versiones oficiales, brindadas y difundidas por las Fuerzas Conjuntas (FF.CC.) se contradicen con los testimonios de los testigos. Las primeras señalan que se trató de un intenso tiroteo, mientras que los testigos afirman que cerca de la hora señalada, los disparos comenzaron desde fuera de la finca. En el exterior de la misma se encontraban funcionarios del Departamento No 5 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (D.N.I.I.) a mando del Comisario Hugo Campos Hermida y un contingente de 40 soldados del Batallón de Infantería Nro. 1 bajo las órdenes del Capitán Carlos Calcagno y con apoyo de un helicóptero.

PLaca de la Memoria en homenaje al periodista asesinado Luis Martirena y su esposa.

El matrimonio Martirena, expresa Cámpora, intenta detener el tiroteo gritando que estaban desarmados, pero son abatidos por las FF.CC. Las balas atravesaron paredes y penetraron en un berretín en el que se encontraban David Cámpora y Eleuterio Fernández Huidobro, quienes sobrevivieron porque el Juez Daniel Echevarría y un actuario habían llegado al lugar. Fernández Huidobro fue trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas por tener una herida de bala en el cuello.

En el libro Alto el fuego (Montevideo, 2009), Nelson Caula y Alberto Silva relatan, sobre el 14 de abril de 1972 a primeras horas de la tarde las Fuerzas Conjuntas rodean la manzana que circunda una casa ubicada en la calle Amazonas. Allí mueren alcanzados por gran cantidad de disparos, fundamentalmente ametralladoras, el escribano Luis Martirena Fabregat y su esposa Ivette Giménez. Horas después de permanecer en la finca, las Fuerzas Conjuntas se encuentra con la sorpresa de que, en un berretín que no habían encontrado, estaban Eleuterio Fernandez Huidobro, herido de bala y David Cámpora”.

En el mismo libro, los autores citan al Senador Erro: “cuando tocaron la puerta del escribano Martirena, éste fue asesinado. Cuando su mujer salió, manos en alto, le dijeron que con ella no tenían problemas, la dejaron caminar dos pasos y la acribillaron por la espalda”.

El ex agente de inteligencia policial Winston Silva Cordero, relató al diario “La República” el 14 de abril de 1993 : “Cuando tomamos la casa por asalto encontramos a la señora de Martirena que corría histérica de un lado para otro, con las manos en alto (…) el inspector Castiglioni metió el caño de su arma en su boca y la ejecutó (…) en la casa no había ningún tipo de arma, pero nosotros efectuamos cientos de disparos”.