Derecho Humanos

verdad y justicia

Inauguran Sitio de la Memoria en el centro de torturas conocido como "300 Carlos"

El acto se desarrollará el sábado a partir de las 10 en el predio militar ubicado en avenida De las Instrucciones y camino Casavalle.

Maqueta del memorial que se inaugura el sábado.

Por Fabián Tapia

Al cumplirse los 50 años del comienzo de la Operación Morgan (1975/2025), se procederá al descubrimiento de una placa y la inauguración del Sitio de Memoria en el Galpón 4 en el Servicio de Material y Armamento (SMA), donde funcionó el centro clandestino de detención, desaparición, tortura y muerte conocido como "300 Carlos" o "Infierno Grande".

La obra estuvo a cargo de los artistas plásticos Octavio Podestá, Julio Carné y Tania Astapenco.

Dicha actividad se desarrollará el próximo sábado 13 de diciembre a partir de las 10 en el predio militar ubicado en avenida De las Instrucciones 1925, esquina camino Casavalle.

En dicho predio militar, señala la Comisión Sitios de la Memoria, es un lugar donde se cometieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura civil militar (1973-1985). Abarca un conjunto de unidades militares, ubicadas en Montevideo entre los barrios Lavalleja y Peñarol sobre Av. de las Instrucciones, esquina Cno. Casavalle. " Se cometieron allí crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos y grupos políticos durante el terrorismo de Estado", señala la comisión.

Horror en el 300 Carlos

Mediante testimonios de decenas de víctimas, investigaciones judiciales y de los equipos universitarios, se han detectado la detención ilegal, encarcelamiento, tortura sistemática, violación, asesinato, desaparición y enterramiento de militantes políticos.

Con el fin de elaborar un proyecto para constituir el lugar de los citados hechos de violaciones a los DDHH en sitio de memoria, se conformó una Comisión de Sitio de Memoria (Ley n.º 19641 de Sitios de Memoria) integrada por sobrevivientes, vecinos, organizaciones locales e instituciones públicas, agrega.

Destaca, en particular, el galpón n.º 4 del Servicio de Material y Armamento, ubicado dentro del predio, el que fue reconocido por diversas personas como el lugar en que estuvieron secuestradas y fueron torturadas en el marco de la “Operación Morgan”, parte de la estrategia represiva que se desató en particular contra militantes del Partido Comunista entre los años de 1975 y 1977.

En el «300 Carlos» se produjo la desaparición de: Eduardo Bleier Horovitz, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda, Carlos Pablo Arévalo Arispe, Julio Gerardo Correa Rodríguez, Otermin Laureano Montes de Oca, Elena Quinteros Almeida, Julio Escudero Mattos.

