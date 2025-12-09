Inauguran Sitio de la Memoria en el centro de torturas conocido como "300 Carlos"

En dicho predio militar, señala la Comisión Sitios de la Memoria, es un lugar donde se cometieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura civil militar (1973-1985). Abarca un conjunto de unidades militares, ubicadas en Montevideo entre los barrios Lavalleja y Peñarol sobre Av. de las Instrucciones, esquina Cno. Casavalle. " Se cometieron allí crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos y grupos políticos durante el terrorismo de Estado", señala la comisión.

Horror en el 300 Carlos

Mediante testimonios de decenas de víctimas, investigaciones judiciales y de los equipos universitarios, se han detectado la detención ilegal, encarcelamiento, tortura sistemática, violación, asesinato, desaparición y enterramiento de militantes políticos.

Con el fin de elaborar un proyecto para constituir el lugar de los citados hechos de violaciones a los DDHH en sitio de memoria, se conformó una Comisión de Sitio de Memoria (Ley n.º 19641 de Sitios de Memoria) integrada por sobrevivientes, vecinos, organizaciones locales e instituciones públicas, agrega.

Destaca, en particular, el galpón n.º 4 del Servicio de Material y Armamento, ubicado dentro del predio, el que fue reconocido por diversas personas como el lugar en que estuvieron secuestradas y fueron torturadas en el marco de la “Operación Morgan”, parte de la estrategia represiva que se desató en particular contra militantes del Partido Comunista entre los años de 1975 y 1977.

En el «300 Carlos» se produjo la desaparición de: Eduardo Bleier Horovitz, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda, Carlos Pablo Arévalo Arispe, Julio Gerardo Correa Rodríguez, Otermin Laureano Montes de Oca, Elena Quinteros Almeida, Julio Escudero Mattos.