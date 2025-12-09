Godín se sumó a una campaña necesaria y nos dejó un claro mensaje

Campaña

El organismo subraya que la defensa y promoción de los derechos humanos no es un punto de llegada, sino una práctica constante que debe guiar el accionar del Estado y de la sociedad. Por eso, retoma el espíritu de 1948 para convocar a “hacer realidad el ideal que nos une”.

Godín, símbolo de la selección uruguaya y referente de una generación que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y ganó la Copa América 2011, se sumó al mensaje poniendo su figura al servicio de una causa que aspira a trascender fronteras y generaciones. Con cuatro Copas del Mundo disputadas, su presencia busca amplificar el compromiso con un principio básico: todos los derechos para todas las personas.