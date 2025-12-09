Hacete socio para acceder a este contenido

Derecho Humanos Godín | Inddhh |

Grande

Godín se sumó a una campaña necesaria y nos dejó un claro mensaje

La Inddhh convocó a Diego Godín para promover los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y reclamar igualdad frente a nuevos desafíos.

Diego Godín en campaña por los derechos humanos.

Por Redacción Caras y Caretas

Diego Godín, excapitán de la selección uruguaya de fútbol y una de las figuras más reconocidas del deporte nacional, participó en una nueva campaña de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) destinada a promover los valores y principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente en un contexto global atravesado por violencia, desigualdad, polarización y discriminación.

Día Mundial de los Derechos Humanos

La iniciativa se inscribe en la conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, celebrado cada 10 de diciembre en recuerdo de la proclamación de la Declaración Universal en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El documento, que representa un ideal compartido por la humanidad, establece derechos fundamentales que deben ser garantizados por los Estados.

Entre ellos, la campaña hace foco en el artículo 15: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”. Para la INDDHH, este principio es clave para asegurar igualdad, evitar la discriminación por lugar de nacimiento y prevenir situaciones de apatridia, vulneración que aún afecta a millones de personas en el mundo.

Campaña

El organismo subraya que la defensa y promoción de los derechos humanos no es un punto de llegada, sino una práctica constante que debe guiar el accionar del Estado y de la sociedad. Por eso, retoma el espíritu de 1948 para convocar a “hacer realidad el ideal que nos une”.

Godín, símbolo de la selección uruguaya y referente de una generación que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y ganó la Copa América 2011, se sumó al mensaje poniendo su figura al servicio de una causa que aspira a trascender fronteras y generaciones. Con cuatro Copas del Mundo disputadas, su presencia busca amplificar el compromiso con un principio básico: todos los derechos para todas las personas.

Diego Godín

