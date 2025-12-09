Diego Godín, excapitán de la selección uruguaya de fútbol y una de las figuras más reconocidas del deporte nacional, participó en una nueva campaña de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) destinada a promover los valores y principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente en un contexto global atravesado por violencia, desigualdad, polarización y discriminación.
Godín se sumó a una campaña necesaria y nos dejó un claro mensaje
La Inddhh convocó a Diego Godín para promover los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y reclamar igualdad frente a nuevos desafíos.