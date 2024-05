Mujica sobre desaparecidos: "Nos queda la sensación de que faltó mucho"

En rueda de prensa, el expresidente, que este lunes está cumpliendo 90 años, habló de varios temas, incluida su salud. “Es natural que con la edad que tengo tener problemitas de salud. Uno es consciente de que estamos en la despedida. No porque nos guste, sino porque es infalible. Es un destino común que nos espera y hemos vivido bastante. Tenemos que dar gracias a la vida de haber llegado a la edad que tengo, con la vida que he tenido". Al referirse a su tratamiento, Mujica dijo: “estoy en una pelea brava, que todos me pronostican que va a salir bien, pero sí que es brava, pero hasta último momento tengo que hacer cosas que hice siempre como esta”, reflexionó el líder histórico del Movimiento de Participación Popular (MPP).