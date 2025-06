"No piden regalos": gobierno estudia proyectos de vivienda para personas trans y exprivados de libertad

También se avanza en un nuevo proyecto que abordará las necesidades habitacionales de trabajadoras sexuales adultas mayores. En todos los casos, la demanda no es por viviendas gratuitas, sino por mecanismos que permitan acceder al alquiler en condiciones acordes a los ingresos. “Nadie quiere que le regalen nada. Las personas están dispuestas a pagar, pero no pueden destinar el 80% de su ingreso a un alquiler”, subrayó Spinetti. “Si alguien cobra 18 mil pesos, no puede pagar 15 mil. Pero quieren aportar, y tener un techo digno”.

Desde el Ministerio, la ministra Paseyro reconoció la importancia de los planteos y manifestó su voluntad de avanzar: “Una de las prioridades del gobierno es atender a la población vulnerable. Nos comprometimos a estudiar estas propuestas y buscar caminos para implementar soluciones concretas”.

La reunión es un primer paso hacia el diseño de políticas más inclusivas, que contemplen no solo los techos físicos, sino también la dignidad, el derecho a habitar y la reparación social. En palabras de Spinetti: “Hablar de vivienda es hablar de derechos humanos. Y los derechos no se negocian, se garantizan”.