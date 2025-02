"Que los silencios no sean aturdidores": igualdad racial en la proyección del próximo Gobierno

Bien, un poco de contexto. Todas las documentaciones y programas de la fuerza política relacionados con el racismo y los afrodescendientes fueron elaborados por un grupo de profesionales históricos y no históricos dentro del Frente Amplio, creo que por ahí tenemos una cuota de responsabilidad. Este Gobierno que va a entrar cuenta con todos los elementos para desarrollar y profundizar esas líneas de progreso social hacia la comunidad. Es algo que está obligado a hacer porque está en el programa del Frente, en los congresos, en los plenarios. Aunque muchas veces no se hable de ello, la sociedad civil y la militancia frenteamplista están ahí para recordarle al nuevo Gobierno todos los compromisos que se han adquirido y que no son nuevos.