Tayler: "Es altísimamente probable que sea un detenido desaparecido"

“Hasta el momento, sabemos que se trata de un cuerpo humano. No sabemos si hay más”, afirmó. “Lo que ellos ubicaron es coherente con lo que sería la parte superior de un esqueleto, no está el cráneo todavía, tampoco sabemos si está allí, porque no se ha seguido excavando”, agregó.

Tayler sostuvo que no hay indicaciones de edad, sexo ni de la posición del cuerpo. En el lugar se encontró una tela que resta determinar si forma parte de la vestimenta de la persona.

“Es altísimamente probable que sea un detenido desaparecido"

El director de la Inddhh fue consultado por la identificación de los restos. Tayler dijo que es un tema técnico, pero “esperamos de todo corazón que no estemos 11 meses buscando elementos de identificación”, en relación al proceso que llevó a confirmar que los restos hallados en ese predio militar en junio de 2023 era de Amelia Sanjurjo.

Tayler indicó que en el proceso de identificación de Sanjurjo se recogieron muchas muestras de ADN para actualizar la base de datos de familiares. Sobre la posibilidad de identificación de los restos, el director expresó: “no tenemos indicaciones de la identidad de la persona”.

Tras el hallazgo de los restos se notificó a la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, luego al ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, y el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.

“Es altísimamente probable que sea un detenido desaparecido debido a la metodología usada”, indicó. Tayler adelantó que gran parte del trabajo de identificación se hará en Uruguay y la muestra de ADN para la confirmación definitiva será enviada a Córdoba, en Argentina.