Descifrar el "pensamiento interno exteriorizado" de Trump sobre Irán

"He hecho muchas llamadas telefónicas, así que creo que tengo una idea del camino que ha llevado a Trump a la situación actual [con los ataques a Irán]. Las llamadas telefónicas son una de las principales formas en que trato de entender lo que piensa (uso el término «pensar» en sentido amplio).

Hablo con las personas con las que Trump ha hablado por teléfono. Quiero decir, todo el pensamiento interno de Trump es externo y se manifiesta en una serie de llamadas telefónicas constantes. Y es bastante fácil de seguir, porque les dice lo mismo a todos. Así que es esta repetición continua...

En esencia, cuando los israelíes atacaron Irán [13 de junio], él se mostró muy entusiasmado y sus llamadas telefónicas eran todas repeticiones de un único tema: ¿ganarán? ¿Es una victoria? ¿Se ha acabado? ¡Son [los israelíes] tan buenos! Es realmente un espectáculo".

El impacto de la interrupción de los contactos entre los manifestantes y sus controladores externos fue inmediato y pone de relieve que los disturbios nunca fueron espontáneos, sino que se planificaron con mucha antelación.

Israel como proxy de Estados Unidos

La represión de la violencia extrema practicada por una afluencia de alborotadores bien entrenados, junto con la detención de los cabecillas, ha quebrado el pilar fundamental de esta iteración de la estrategia de cambio de régimen estadounidense-israelí.

La estrategia de la CIA y el Mossad se basó en una serie de sorpresas planificadas para desestabilizar a Irán y desorientarlo.

La sorpresa funcionó inicialmente para el ataque furtivo lanzado por EEUU e Israel contra Irán el 13 de junio. La «conmoción» se basó en una red de agentes secretos infiltrados por el Mossad en Irán durante un largo período de tiempo. Estos pequeños equipos secretos lograron infligir daños sustanciales a las defensas aéreas de corto alcance iraníes, utilizando pequeños drones de contrabando y armas antitanque Spike.

Este sabotaje interno estaba pensado como trampolín para un desafío israelí a todo el sistema de defensa aérea iraní. Para el IRGC, los ataques parecían haber surgido de la nada. Provocaron conmoción y obligaron a las defensas aéreas del IRGC iraní a adoptar una posición defensiva hasta que pudieron comprender e identificar el origen del ataque. A continuación, se ordenó a los sistemas de radar móviles que se retiraran a la enorme red de túneles de Irán por motivos de seguridad.

La activación del tercer sistema de defensa aérea global no podía proceder con seguridad hasta que se eliminara la amenaza a estos recursos de radar móviles.

Este sabotaje inicial permitió a Israel enfrentarse al sistema de defensa aérea integrado iraní que, aunque mantenía su posición defensiva, operaba a capacidad reducida. En ese momento, Israel entró en el conflicto utilizando misiles aerobalísticos lanzados desde el aire desde posiciones seguras fuera del espacio aéreo iraní.

Como solución rápida, se desactivó la conexión a Internet de la red de telefonía móvil iraní para interrumpir la conexión con los operadores ocultos que proporcionaban datos de objetivos a las estaciones de lanzamiento de drones locales a través de la red de telefonía móvil iraní.

El ataque del 13 de junio, concebido para derrumbar lo que se había definido como un «castillo de naipes» del Estado iraní, fracasó, pero posteriormente dio lugar a la «guerra de los 12 días», que también fracasó. El régimen de Netanyahu se vio obligado a pedir a Trump que negociara un alto el fuego tras cuatro días de múltiples ataques con misiles iraníes.

La siguiente fase del proyecto de «cambio de régimen» entre EEUU e Israel tenía un modelo muy diferente, basado en un antiguo «manual» destinado a reunir e incitar a multitudes y desatar una violencia extrema. Comenzó el 28 de diciembre de 2025 y coincidió con la reunión entre Netanyahu y Trump en Mar-a-Lago. Una venta al descubierto del rial (probablemente orquestada desde Dubái) hizo que el valor de la moneda se desplomara entre un 30 % y un 40 %.

La devaluación amenazaba la actividad de los comerciantes (el bazar). Como es comprensible, protestaron. (La economía iraní no se ha gestionado bien durante algunos años, lo que ha aumentado su enfado).

Los jóvenes iraníes también consideraban que esta mala gestión económica los había expulsado de la clase media hacia una relativa pobreza. La caída del valor del rial se sintió ampliamente.

Los bazaaris protestaban contra la repentina alteración del statu quo económico, pero fueron utilizados por EEUU e Israel como medio para propagar reivindicaciones más amplias.

La «sorpresa» en este capítulo del manual del cambio de régimen fue la incorporación de alborotadores profesionales en lugares indicados por sus controladores externos.

El modus operandi consistía en reunir a los insurrectos armados en una zona urbana muy concurrida, normalmente en una ciudad pequeña, elegir a un transeúnte al azar para golpearlo salvajemente, mientras las mujeres lo filmaban y gritaban a la multitud que se había reunido que «lo mataran, lo quemaran».

La multitud, sin comprender, se calienta y se vuelve violenta. Llega la policía y, en ese momento, se disparan tiros, generalmente desde un punto elevado con respecto a la multitud, contra la policía o las fuerzas de seguridad. Estas últimas responden al fuego y, sin saber de dónde provienen los disparos, matan a los «manifestantes» armados y a algunos miembros del público. Así se desata una violenta revuelta.

Las técnicas son eficaces y profesionales. Se han utilizado en muchas otras ocasiones en otros países.

La solución iraní ha sido doble: en primer lugar, gracias al apoyo de los servicios secretos turcos, muchos de los combatientes kurdos armados (entrenados y armados por EEUU e Israel) han sido muertos o detenidos mientras cruzaban la frontera para llegar a las zonas de Irán con mayoría kurda, procedentes de Siria y Erbil.

Elon Musk y la orden de hacer el trabajo sucio

Pero el factor determinante fue la interrupción de las conexiones Starlink a las aproximadamente 40 000 terminales satelitales introducidas clandestinamente en Irán (muy probablemente por ONG occidentales).

Los servicios secretos occidentales consideraban que Starlink era imposible de bloquear, de ahí su posición privilegiada entre las herramientas para un cambio de régimen. La interrupción de Starlink ha cambiado la situación. Las revueltas se han desvanecido. Y el Estado ha reaccionado. No ha habido deserciones del ejército, del IRGC o de los Basij. El Estado permanece intacto y sus defensas se han reforzado.

¿Y ahora qué pasará? ¿Qué puede hacer Trump? Su hipotética intervención se basaba en la narrativa de que «el régimen estaba masacrando al pueblo», en medio de «ríos de sangre». Eso no ha ocurrido. Al contrario, ha habido manifestaciones masivas de apoyo a la República.

Bueno, Michael Wolff se ha puesto en contacto con sus fuentes en la Casa Blanca: «He vuelto a hablar con las personas con las que hablo en la Casa Blanca para revisar el tema».

Wolff informa de que la idea de una nueva ronda de ataques contra Irán parecía haber cobrado fuerza entre sus interlocutores a finales del verano y principios del otoño. El punto de partida era que Trump estaba «entusiasmado» con el resultado de su tímido ataque de junio contra las instalaciones de enriquecimiento de uranio iraníes: «Funcionó; funcionó de verdad», repitió Trump muchas veces intentando convertirlo en una realidad.

Pero en otoño, Trump empezó a darse cuenta de que tendría que librar una dura batalla en las elecciones de mitad de mandato. Empezó a decir:

«Si perdemos [la Cámara], podríamos estar acabados; acabados; acabados».

Y Trump continuaba --con cierta conciencia--, dice Wolff, citando los problemas a los que «ellos» se enfrentan, es decir, [la falta de] «puestos de trabajo, la mierda de Epstein y esos vídeos de la ICE que hacen llorar a todo el mundo». En estas conversaciones, Trump da a entender que los republicanos podrían incluso perder el Senado, en cuyo caso, «volveré a los tribunales, lo que no será agradable».

El día antes de atacar las instalaciones de enriquecimiento en junio de 2025, Trump, en una llamada telefónica a sus amigos que revela su forma de pensar, repetía constantemente:

«Si lo hacemos, tiene que ser perfecto. Tiene que ser una 'victoria'. Tiene que parecer perfecto. Nadie tiene que morir.»

Trump seguía repitiendo a sus interlocutores: «Vamos a entrar, explotar y salir: el gran día. Queremos un gran día. Queremos [esperen, dice Wolff] una guerra perfecta». Y luego, de repente, tras el ataque de junio, Trump anunció un alto el fuego, que según Wolff fue «el final de la guerra perfecta de Trump».

La extrema violencia utilizada por los alborotadores contra la policía y los funcionarios de seguridad iraníes (hasta su punto álgido el 9 de enero de 2026); los incendios de bancos, autobuses, bibliotecas y el saqueo de mezquitas, fueron muy probablemente ideados por los servicios secretos occidentales para mostrar un Estado en ruinas y en descomposición que, en su agonía, estaba matando a su propio pueblo.

Probablemente, en coordinación con Israel, esto se le presentó a Trump como la introducción «perfecta» a un «escenario al estilo venezolano»: apostamos por la decapitación, «dentro-boom-fuera».

Esta semana, Trump ha dicho a sus asesores (por segunda vez), según informa Wolff, que quiere «una iniciativa de gran impacto; un acontecimiento de gran alcance, que sea noticia. Tiene que «sonar» bien». A pesar de que las revueltas se han calmado, sigue insistiendo en que su equipo le garantice la «victoria» en cualquier acción que se emprenda.

Pero ¿dónde encaja el escenario «dentro-boom-fuera»? Los disturbios han cesado. Tras el ataque del 12 de junio de 2025 y el secuestro de Maduro, Teherán es muy consciente de la obsesión de Washington por la decapitación.

Entonces, ¿Qué puede hacer Trump? ¿Bombardear edificios institucionales iraníes como el cuartel general de la Guardia Nacional? Y es casi seguro que Irán responderá. Ha amenazado con responder atacando las bases estadounidenses en toda la región.

En una situación así, un ataque autorizado por Trump podría no parecer en absoluto una «gran victoria».

Quizás Trump se limite a una 'victoria' menor: «Tenemos un gran palo», sigue diciendo. «Nadie sabe si lo usaré. ¡Estamos asustando a todo el mundo!».