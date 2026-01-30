Detienen al presunto autor del homicidio de un estudiante en el barrio La Unión

El Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos concretó la detención de un joven de 18 años, identificado por el Ministerio del Interior como Eduardo Sebastian Mac Eachen Garrido, quien se encontraba requerido por su presunta participación en el homicidio ocurrido el pasado 25 de noviembre.
Según la información oficial, la captura se produjo tras diversas tareas de inteligencia y trabajo de campo que permitieron localizar al sospechoso. El joven se presentó ante el Departamento de Homicidios, ubicado en el Centro de Montevideo, junto a su representante legal. El caso fue derivado a la Fiscalía de Homicidios de 4.º Turno, que dispuso su conducción inmediata para continuar con las actuaciones judiciales.
Antecedentes del caso
El hecho investigado tuvo lugar en la intersección de la avenida 8 de Octubre y la calle Vicenza. La víctima, Jonathan Cancela, de 28 años, era estudiante de la UTU de La Unión. Al momento del incidente, Cancela caminaba por la vía pública junto a dos compañeros tras retirarse del centro educativo.
De acuerdo con el reporte policial, la víctima falleció en el lugar tras recibir un impacto de bala. Las autoridades mantienen como principal hipótesis que se trató de un ataque en el que el objetivo no era el estudiante, dado que este no poseía antecedentes penales ni vinculación con actividades delictivas.
La investigación permanece en curso bajo la órbita de la Fiscalía para determinar las circunstancias y motivaciones detrás del crimen.