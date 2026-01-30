Detienen al presunto autor del homicidio de un estudiante en el barrio La Unión

Según la información oficial, la captura se produjo tras diversas tareas de inteligencia y trabajo de campo que permitieron localizar al sospechoso. El joven se presentó ante el Departamento de Homicidios, ubicado en el Centro de Montevideo, junto a su representante legal. El caso fue derivado a la Fiscalía de Homicidios de 4.º Turno, que dispuso su conducción inmediata para continuar con las actuaciones judiciales.