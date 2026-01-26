Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Cerro Norte

Fuga

Dos de los tres fugados del Inisa tendrían vínculos con el clan de Los Suárez

Los internos fugados son un adolescente de 17 años y dos jóvenes de 18. Uno está vinculado al crimen del bebé de un año en Cerro Norte.

Tres adolescentes se fugaron del Inisa.

Tres adolescentes se fugaron del Inisa.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy.
El directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) informó este domingo que tres adolescentes se fugaron en la tarde del sábado, sobre las 20.00, del centro Espacio de Tratamiento Transitorio Integral, ubicado en Bulevar Artigas y General Flores.

En un comunicado, las autoridades señalaron que la fuga se dio cuando funcionarios del instituto estaban interviniendo “ante una agresión de alto riesgo contra uno de los adolescentes, priorizando de forma inmediata la protección de su vida e integridad física”; es en ese contexto que los adolescentes “se valieron de la situación para darse a la fuga”.

El Inisa indicó que se activaron los protocolos correspondientes, se dio aviso a las autoridades competentes y se están coordinando acciones con el Ministerio del Interior.

A su vez, el directorio concurrió al centro y dispuso la realización de las investigaciones correspondientes para “esclarecer las circunstancias del hecho y adoptar las medidas que resulten pertinentes”.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes de tercer turno, que determinó que se realice “acta a funcionarios del Inisa, relevamiento de cámaras, librar requisitoria de los fugados y derivar a investigaciones a efectos de la captura de los mismos”.

Dos de los jóvenes fugados del Inisa este sábado cumplían medidas socioeducativas por homicidio y el tercero por rapiña.



Dos integran el clan de Los Suárez

Dos de los tres jóvenes que se fugaron del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) integran el clan de Los Suárez, liderado por Luis Alberto Suárez, conocido como Betito. Este delincuente está preso luego de caer sobre finales del año pasado por lavado de activos.

En el marco de la guerra narco que azota a Cerro Norte, que tiene como protagonistas a Los Suárez y a otra banda que se hacen llamar Los Colorados, ambos menores fugados están relacionados con el crimen de un bebé de un año.

