Dos de los tres fugados del Inisa tendrían vínculos con el clan de Los Suárez

A su vez, el directorio concurrió al centro y dispuso la realización de las investigaciones correspondientes para “esclarecer las circunstancias del hecho y adoptar las medidas que resulten pertinentes”.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes de tercer turno, que determinó que se realice “acta a funcionarios del Inisa, relevamiento de cámaras, librar requisitoria de los fugados y derivar a investigaciones a efectos de la captura de los mismos”.

Dos de los jóvenes fugados del Inisa este sábado cumplían medidas socioeducativas por homicidio y el tercero por rapiña.

Los internos fugados son un adolescente de 17 años y dos jóvenes de 18. Uno está vinculado al crimen del bebé de un año en Cerro Norte.

Dos integran el clan de Los Suárez

Dos de los tres jóvenes que se fugaron del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) integran el clan de Los Suárez, liderado por Luis Alberto Suárez, conocido como Betito. Este delincuente está preso luego de caer sobre finales del año pasado por lavado de activos.

En el marco de la guerra narco que azota a Cerro Norte, que tiene como protagonistas a Los Suárez y a otra banda que se hacen llamar Los Colorados, ambos menores fugados están relacionados con el crimen de un bebé de un año.