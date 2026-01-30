Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Aguirre | Peñarol | Diego Laxalt

Diego Aguirre: "Laxalt tiene posibilidades de ir al banco de suplentes"

"No siento para nada que haya un favoritismo de Nacional. Muchas veces se ha dado un favoritismo que después no se ve", sostuvo el entrenador de Peñarol.

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
En la previa a lo que será la Supercopa Uruguaya de este domingo a las 20:00 horas en el Estadio Centenario, Diego Aguirre brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al momento de Peñarol, lo que espera para la temporada y el mercado de pases.

“Todos los clásicos son importantes, hay alguno más pesado que otro y este es en un comienzo de año. Le damos la importancia que tiene, más allá de la Copa en sí”, aseguró el entrenador. Aseguró que Peñarol tiene “la necesidad y obligación de ganarlo” porque “puede marcar muchas cosas” en el comienzo de la temporada.

“Son muchos años en esto. No siento para nada que haya un favoritismo de Nacional. Muchas veces se ha dado un favoritismo que después en la cancha no se ve”.

“Sin dudas que cuando perdés una final y un objetivo estás dolido, pero no hay que quedarnos con ese lastre. Tenemos que escribir la página que viene”, dijo Aguirre respecto a la final perdida ante los tricolores.

Diego Aguirre manifestó que “cada año es una historia nueva” y que “hay que dar vuelta la página”. “Sentimos la necesidad y obligación de volver a ser campeones, hacer una buena Copa Libertadores y dejar atrás todo lo que pasó”.

Renovamos la ilusión, y vamos a estar juntos, como hemos estado en los buenos y malos momentos. Siento un apoyo espectacular de la gente; es algo incondicional”, aseguró Aguirre.

El posible equipo de Peñarol

Al ser consultado respecto a los jugadores que saldrían de titular el domingo, Aguirre dijo que van a esperar hasta el sábado para confirmarlo pero que “estamos bien, llegamos con una buena preparación”.

“Nahuel Herrera ha entrenado perfectamente y Diego Laxalt está muy bien, tiene chances de poder estar en el banco”, destacó. Adelantó además que Eduardo Darias va a estar a la orden y “seguramente va a tener minutos. Hay que considerarlo como un refuerzo porque no estuvo en todo el 2025 y va a estar en el 2026”.

Período de pases

Respecto al mercado que hizo Peñarol pensando en el armado del plantel para este año, Diego Aguirre aseguró que “se demoró” pero valoró que “hemos tenido buenas incorporaciones”.

“Franco Escobar es una tremenda incorporación y estoy muy contento con él. Si tuviera que jugar de lateral izquierdo, es una posición que conoce tranquilamente”.

“Es obvio que si tenés el plantel completo el primer día de trabajo es mejor que no tenerlo, pero esta final la preparamos y tenemos que afrontarla sin ninguna excusa”, sentenció.

