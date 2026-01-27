Cifras sobre criminalidad: Pablo Abdala dijo que hay que tomar los números "con cautela"

En relación a las cifras, el diputado dijo que "no ha habido grandes cambios", en comparación a la medición anterior: "No olvidemos que estamos hablando de las denuncias, que de acuerdo a las encuestas de victimización, las denuncias que efectivamente se concretan de los delitos que se cometen, no representan más del 30 o el 35% de los delitos que acontecen en el país".

Abdala dijo no estar "minimizando" la información. Aunque dijo que "no podemos celebrar" o "hablar de un cambio o del inicio de una nueva tendencia por la circunstancia de que los homicidios bajan un 3%".

"El dato de homicidios va a cambiar con relación a hechos que acontecieron en el 2025, pero que hoy todavía no están catalogados como homicidio por distintas circunstancias, porque siempre pasa y hay por lo tanto allí un margen de error", sostuvo.

"Son datos que los considero serios, pero la seguridad es mucho más que esto y la política de seguridad tiene que trascender estos registros a partir de las denuncias y de eso vamos a discutir con el ministro [Carlos] Negro cuando comparezca mañana la comisión permanente", dijo Abdala.

Los datos que presentó el Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior presentó el pasado lunes las cifras de delitos y denuncias registradas durante 2025. En la conferencia de prensa, el director del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), Diego Sanjurjo, subrayó que de los 15 indicadores que se analizan, en 13 hubo “una tendencia a la baja”. Solo violencia doméstica y abigeato aumentaron.

En total, durante el año 2025 se registraron un total de 287.078 delitos, 4,7% menos que en el 2024. En cuanto a las denuncias en general, Sanjurjo señaló que en 2025 hubo aproximadamente 14.000 menos que en 2024.

Homicidios

Según los datos preliminares del Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 369 homicidios (10,3 por cada 100 mil habitantes del país). Disminuyeron 3,4% (13 homicidios menos) con respecto a 2024 (382).

La cartera de seguridad también registró una baja de 17,4% en los asesinatos de menores de edad. Fueron 19 en 2025, 4 menos que en 2024 (23).

Femicidios

La tasa de femicidios también bajó en 2025, año en el que se registraron 18. En 2024, 22 mujeres fueron las mujeres asesinadas por violencia basada en género.

Desde 2013, la de 2025 (igual que la registrada en 2014) es la cifra más baja de este tipo de delitos.

En tanto, la tasa de delitos sexuales bajó de 91,7 a 87; el año pasado hubo 3.124 denuncias de este tipo de delitos.

Otros delitos

A su vez, el relevamiento de AECA del Ministerio del Interior indica que las denuncias por rapiña bajaron de 17.490 (2024) a 15.656 (2025); los hurtos de 109.413 a 100.337; las estafas y fraudes informáticos de 31.435 a 26.181.

Por otra parte, los abigeatos subieron de 867 a 970 y las denuncias por violencia doméstica también aumentaron, de 43.027 en 2024 a 43.445 en 2025.