Diez frases de 2025: desde "respeten al narcotráfico" de Sebastián Marset, al "soy tóxico" de Marcelo Bielsa

2-Nicolás Olivera, intendente de Paysandú y su sincericidio: “El gobierno anterior fue de medio pelo”. El dirigente sanducero calificó de esta manera al gobierno de Lacalle Pou durante uno de los encuentros con la dirigencia blanca del interior del país.

3-Yamandú Orsi: “Me encanta, me encanta que piensen que yo no mando. Bajo el radar. Deja quieto, mejor así”. El presidente Yamandú Orsi respondió de esta manera a la pregunta de periodistas sobre el manejo del poder en la Torre Ejecutiva..

4-Álvaro Delgado: “Entre los responsables de la derrota, yo soy el primero de la fila. Pero a mí lo que me importa, más que la responsabilidad, son las causas. Me importa empezar a volver y volver mejor”. La particular autocrítica del excandidato a la presidencia por el Partido Nacional que piensa en el regreso.

5-Lorena Ponce de León (exesposa de Luis Lacalle Pou): "Luis no quería que yo estuviera en ningún lugar. Esa es la realidad. Sobre todo por el tema de la notoriedad y que figurara; no le interesaba mi presencia en ningún lado”, escribió la exprimera dama en su libro en una velada crítica a la actitud del expresidente nacionalista.

La gran frase de Marcelo Bielsa

6-Marcelo Bielsa: “Yo soy tóxico, relacionarse conmigo empeora a la gente”, las razones del entrenador de la selección uruguaya al hablar con los periodistas sobre su relación con los futbolistas.

7-Sergio Sommaruga (Pit-Cnt): “Tenemos pobreza infantil creciente no porque Uruguay sea más pobre, sino porque se concentra cada vez más la riqueza en pocas manos. Mientras la pobreza infantil creció 3 puntos entre 2019 y 2024, el país tuvo 363 nuevos millonarios, según datos de UBS, un banco suizo que elabora el índice de riqueza global, y no el PIT-CNT”. El sindicalista justificó de esta manera la necesidad urgente de un impuesto al 1% más rico del país.

8-Nacho Álvarez: “Yo me hago cargo de lo que digo, los políticos son chantas, caraduras y mentirosos”, la reflexión del polémico comunicador al hablar sobre los dirigentes políticos uruguayos a los que habitualmente entrevista.

9-Orlando Petinatti: “La Intendencia de Montevideo es oclocrática, es decir que la decisión no la toma el pueblo sino la muchedumbre”. La reflexión del conductor radial identificado con la oposición, indignado por la victoria del Frente Amplio en las elecciones departamentales.

10-José Pepe Mujica: “El guerrero tiene derecho a su descanso”, la frase del expresidente José Mujica al anunciar que el cáncer había avanzado en su cuerpo en enero de este año, en uno de los momentos más tristes de este 2025.