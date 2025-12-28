Tragedia en Indonesia: dos niños hijos de un uruguayo murieron en un naufragio

Una tragedia ocurrida en Indonesia enluta a una familia con fuertes vínculos en Uruguay y España, luego de confirmarse que dos niños de 9 y 12 años, hijos de un ciudadano uruguayo, fallecieron tras el naufragio de una embarcación turística en el sudeste asiático.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El padre de los menores viajó de urgencia al país para acompañar a los sobrevivientes y participar de los trámites consulares y judiciales que se siguen en la zona.
Lo que se sabe del naufragio
El hecho ocurrió en la noche del viernes cerca de la isla de Padar, dentro del Parque Nacional de Komodo, uno de los principales destinos turísticos de Indonesia. La embarcación, identificada como KM Putri Sakinah, sufrió una avería en su motor en medio de malas condiciones meteorológicas y fuerte oleaje, lo que provocó su hundimiento mientras trasladaba a una familia que se encontraba de vacaciones en la región.
De acuerdo a la información confirmada por medios locales, los dos niños murieron como consecuencia del siniestro, mientras que su madre, Andrea Ortuño, de nacionalidad española, logró sobrevivir junto a otra de sus hijas. Ambas fueron asistidas por los servicios de emergencia y se encuentran fuera de peligro, aunque en estado de shock por lo sucedido.
Repercusión internacional y acompañamiento a la familia
El caso tuvo repercusión internacional, particularmente en España, ya que Fernando Martín, actual esposo de Ortuño y entrenador de uno de los equipos femeninos del Valencia CF, figura entre las víctimas fatales. La institución deportiva expresó públicamente sus condolencias y su apoyo a los allegados.
En la tarde de este sábado, familiares de los menores se comunicaron con la redacción de Telenoche y describieron la situación desesperante que atraviesan los allegados tanto en Uruguay como en Europa. Según pudo confirmar el noticiero, el padre de los niños partió de inmediato hacia Indonesia tras recibir la noticia.
Las autoridades indonesias mantienen desplegado un operativo de búsqueda, rescate y asistencia en la zona, al tiempo que avanzan en la investigación para esclarecer con precisión las causas del naufragio. Desde los servicios de emergencia locales señalaron que el fuerte oleaje y las condiciones adversas del mar dificultaron las tareas iniciales de auxilio.