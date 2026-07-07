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contra la adversidad

Justicia deportiva: Bélgica aplastó a Estados Unidos y lo dejó sin Mundial

La selección europea ganó con contundencia, está entre los mejores ocho equipos del Mundial en dónde ahora enfrentará a España.

Bélgica aplastó a Estados Unidos.

Bélgica aplastó a Estados Unidos.

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El encuentro se abrió a los 9 minutos, luego de que un despeje quedara en los pies de Raskin quien apareció por izquierda para mandar la pelota a la puerta del área chica dónde apareció Charles de Ketelaere para empujar la pelota y poner a Bélgica por delante en el partido.

A los 31 minutos iba a llegar el empate gracias a un gran tiro libre de Malik Tillman que luego de un desvío, venció la resistencia belga. Sin embargo, la alegría duró apenas dos minutos ya que a los 33, nuevamente iba a aparecer Charles de Ketelaere para conectar de cabeza y volver a poner a Bélgica en ventaja.

Ya en la segunda mitad, la distancia de los europeos se iba a ampliar. A los 57 minutos y luego de una pésima salida del fondo estadounidense, Hans Vanaken marcó el tercer tanto del encuentro.

Cuando se jugaba el tiempo de adición, Romelu Lukaku ganó una pelota en salida desde la izquierda, se metió al área y con un gran derechazo cruzado marcó el cuarto y definitivo tanto del partido.

Con esta victoria, Bélgica se metió en los cuartos de final del Mundial en dónde lo aguarda España.

Estados Unidos

Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson (90' Max Arfsten); Malik Tillman, Weston McKennie, Tyler Adams (72' Ricardo Pepi); Sergiño Dest (45' Giovanni Reyna), Christian Pulisic (59' Sebastian Berhalter), Folarin Balogun (90' Haji Wright).

DT: Mauricio Pochettino

Bélgica

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin (89' Axel Witsel), Amadou Onana (21' Hans Vanaken); Dodi Lukebakio (67' Jeremy Doku), Youri Tielemans, Leandro Trossard (89' Alexis Saelemaekers); Charles de Ketelaere (67' Romelu Lukaku).

DT: Rudi García

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