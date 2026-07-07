Justicia deportiva: Bélgica aplastó a Estados Unidos y lo dejó sin Mundial

Ya en la segunda mitad, la distancia de los europeos se iba a ampliar. A los 57 minutos y luego de una pésima salida del fondo estadounidense, Hans Vanaken marcó el tercer tanto del encuentro.
Cuando se jugaba el tiempo de adición, Romelu Lukaku ganó una pelota en salida desde la izquierda, se metió al área y con un gran derechazo cruzado marcó el cuarto y definitivo tanto del partido.
Con esta victoria, Bélgica se metió en los cuartos de final del Mundial en dónde lo aguarda España.
Estados Unidos
Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson (90' Max Arfsten); Malik Tillman, Weston McKennie, Tyler Adams (72' Ricardo Pepi); Sergiño Dest (45' Giovanni Reyna), Christian Pulisic (59' Sebastian Berhalter), Folarin Balogun (90' Haji Wright).
DT: Mauricio Pochettino
Bélgica
Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin (89' Axel Witsel), Amadou Onana (21' Hans Vanaken); Dodi Lukebakio (67' Jeremy Doku), Youri Tielemans, Leandro Trossard (89' Alexis Saelemaekers); Charles de Ketelaere (67' Romelu Lukaku).
DT: Rudi García