Economía uruguaya: crecimiento moderado, debate fiscal y nuevos controles tributarios

La economía uruguaya inició 2026 con una evolución moderada. Durante el primer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 0,8% respecto al trimestre anterior y un 0,9% en la comparación interanual. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el consumo privado y las exportaciones, aunque algunos sectores, como el agro y la construcción, registraron una menor actividad.