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Economía uruguaya: crecimiento moderado, debate fiscal y nuevos controles tributarios

El Ministerio de Economía y Finanzas mantiene una proyección de crecimiento anual de 1,6% para 2026.

Economía en crecimiento.

Economía en crecimiento.

 Gastón Britos / FocoUy
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La economía uruguaya inició 2026 con una evolución moderada. Durante el primer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 0,8% respecto al trimestre anterior y un 0,9% en la comparación interanual. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el consumo privado y las exportaciones, aunque algunos sectores, como el agro y la construcción, registraron una menor actividad.

En el plano de la política económica, la Rendición de Cuentas concentra buena parte de la atención. El Ministerio de Economía y Finanzas mantiene una proyección de crecimiento anual de 1,6% para 2026, mientras que el Banco Central del Uruguay, el Consejo Fiscal Autónomo y diversos analistas privados manejan estimaciones más moderadas para el cierre del año.

Por otra parte, la Dirección General Impositiva (DGI) anunció el fortalecimiento de los controles sobre alquileres temporarios y las operaciones realizadas a través de plataformas digitales, como parte de las acciones orientadas a mejorar la fiscalización y el cumplimiento tributario en la economía digital.

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