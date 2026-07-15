¿Está Wall Street en una nueva burbuja? Advertencia de Dambisa Moyo sobre vulnerabilidad del sistema financiero de EEUU

Estados Unidos concentra el mercado de capitales más grande y profundo del mundo. Las empresas que cotizan en sus bolsas representan una parte sustancial del valor bursátil global, mientras que el dólar continúa siendo la principal moneda de reserva internacional y la referencia para el comercio, las inversiones y el financiamiento mundial.

Cuando Wall Street sube, suele aumentar el apetito por el riesgo, fluye el capital hacia los mercados emergentes y mejora el acceso al crédito. Cuando ocurre lo contrario, el efecto se transmite rápidamente al resto del planeta: aumentan los costos financieros, cae el precio de los activos y disminuye el flujo de inversiones. Por eso, entender las vulnerabilidades del mercado estadounidense es también comprender uno de los principales factores de riesgo para la economía mundial. El diagnóstico de Moyo parte de una constatación: el mercado accionario estadounidense ha alcanzado valoraciones muy elevadas, impulsadas principalmente por el extraordinario crecimiento de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Pero detrás de ese optimismo existen factores que incrementan la fragilidad del sistema. Uno de ellos es el crecimiento del apalancamiento financiero. Los inversores han incrementado significativamente el uso de deuda para comprar acciones, alcanzando niveles históricamente elevados. Cuando el mercado sube, ese mecanismo amplifica las ganancias. Pero si los precios comienzan a caer, puede desencadenar ventas forzadas que profundicen las pérdidas y aceleren las correcciones bursátiles.

Otro elemento central del análisis es la extraordinaria concentración del mercado. Empresas como Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla conocidas como las "Siete Magníficas" representan cerca de un tercio de la capitalización del índice S&P 500 y explican buena parte del crecimiento reciente de Wall Street.

Nunca antes un grupo tan reducido de compañías había tenido un peso tan determinante sobre el comportamiento del principal índice bursátil del mundo. Esta concentración implica que cualquier corrección significativa en estas empresas podría extenderse rápidamente al conjunto del mercado.

El auge de la inteligencia artificial ha impulsado inversiones sin precedentes. Las principales empresas tecnológicas prevén destinar cientos de miles de millones de dólares a infraestructura, centros de datos, chips especializados y nuevos desarrollos durante los próximos años. Para muchos analistas, esta inversión constituye el inicio de una nueva revolución tecnológica comparable con la expansión de internet. Sin embargo, Moyo plantea una pregunta incómoda: ¿qué ocurrirá si esas inversiones no generan los aumentos de productividad y rentabilidad que hoy descuentan los mercados?. La historia financiera muestra que las grandes innovaciones suelen atravesar períodos de entusiasmo excesivo antes de alcanzar su verdadera madurez económica.

La segunda fuente de vulnerabilidad identificada por la economista está relacionada con la política monetaria. Si la inflación persiste o reaparecen presiones inflacionarias, la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés en niveles elevados durante más tiempo del esperado. Un entorno de tasas altas encarece el financiamiento, reduce el valor presente de las ganancias futuras de las empresas y suele afectar especialmente a las acciones tecnológicas, cuyas valuaciones descansan en expectativas de crecimiento de largo plazo. En un mercado con altos niveles de endeudamiento, este escenario puede amplificar las correcciones.

No necesariamente se desatará una crisis. El planteo de Moyo no constituye una predicción de una crisis inminente, sino una advertencia sobre el aumento de la vulnerabilidad del sistema. Los mercados financieros pueden permanecer durante años con valoraciones elevadas mientras existan fundamentos económicos que sostengan las expectativas. El problema aparece cuando un evento inesperado modifica la percepción de los inversores. En ese momento, los mecanismos de apalancamiento y la elevada concentración pueden acelerar movimientos que inicialmente parecían limitados.

Aunque estos debates parezcan lejanos, sus efectos pueden sentirse rápidamente en economías abiertas como las latinoamericanas. Una fuerte corrección en Wall Street suele traducirse en menor disponibilidad de capital internacional, mayor volatilidad cambiaria, caída de los precios de algunos activos financieros y un aumento de la aversión al riesgo. Para países como Uruguay, que dependen del acceso a los mercados internacionales y mantienen una estrecha vinculación con el contexto financiero global, comprender estas dinámicas resulta especialmente relevante.

La principal contribución del análisis de Dambisa Moyo no radica en anticipar la próxima corrección bursátil, sino en recordar que los ciclos de optimismo financiero suelen ir acompañados de riesgos que muchas veces permanecen invisibles mientras los mercados continúan creciendo. La historia económica demuestra que las grandes crisis rara vez surgen por un único factor. Generalmente son el resultado de la combinación de valoraciones excesivas, endeudamiento elevado, concentración del riesgo y cambios en las expectativas. En un momento en que la inteligencia artificial promete transformar la economía mundial, la advertencia de Moyo invita a mantener una mirada equilibrada: reconocer el enorme potencial de la innovación tecnológica sin perder de vista que ningún mercado, por sólido que parezca, está exento de vulnerabilidades.