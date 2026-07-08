La receta de siempre: el FMI insiste en el ajuste mientras el mundo enfrenta nuevos desafíos

Frente a este escenario, la receta del FMI vuelve a ser conocida: mantener la disciplina fiscal, controlar la inflación y aplicar únicamente medidas de apoyo focalizadas y temporales para los sectores más afectados. Paralelamente, el organismo ha incrementado sus programas de financiamiento y asistencia técnica dirigidos a economías emergentes y de bajos ingresos.

Una mirada crítica a una receta repetida

Más allá del diagnóstico, las recomendaciones del FMI vuelven a abrir un debate que lleva décadas. El organismo continúa privilegiando la estabilidad macroeconómica y el equilibrio fiscal como condiciones indispensables para el crecimiento, aun cuando los desafíos actuales tienen características muy diferentes a las crisis tradicionales.

La inflación que enfrenta buena parte del mundo no responde exclusivamente a un exceso de demanda o a desequilibrios fiscales internos. En gran medida está impulsada por factores externos: conflictos bélicos, problemas logísticos, tensiones comerciales, volatilidad energética y cambios en las cadenas globales de suministro. En este contexto, las políticas tradicionales de ajuste tienen una capacidad limitada para resolver las causas profundas del problema.

La insistencia en reducir el gasto público también genera interrogantes. Para muchos países en desarrollo, el margen para realizar nuevas políticas de austeridad es cada vez menor. Después de la pandemia, numerosos gobiernos aún enfrentan elevados niveles de endeudamiento, demandas sociales crecientes y enormes necesidades de inversión en infraestructura, salud, educación y adaptación al cambio climático.

La historia reciente muestra, además, que muchos de los programas impulsados por el FMI han logrado mejorar algunos indicadores fiscales de corto plazo, pero en numerosos casos también provocaron una caída de la inversión pública, un deterioro de los servicios sociales y un aumento de la desigualdad. América Latina conoce bien estas experiencias.

Un mundo distinto exige respuestas diferentes

El escenario internacional de 2026 es muy distinto al que dio origen a muchas de las recomendaciones tradicionales del organismo. La transición energética, la inteligencia artificial, la competencia tecnológica entre grandes potencias, el cambio climático y la creciente fragmentación del comercio mundial plantean desafíos estructurales que difícilmente puedan resolverse únicamente mediante disciplina fiscal.

Hoy el crecimiento depende cada vez más de la capacidad de invertir en innovación, ciencia, infraestructura, capital humano y transformación productiva. Incluso economías desarrolladas que históricamente promovieron mercados más abiertos están aplicando políticas industriales activas, subsidios estratégicos y programas públicos de gran escala para fortalecer sectores considerados críticos.

En este nuevo contexto, el debate ya no parece centrarse únicamente en cuánto debe gastar el Estado, sino en cómo, dónde y con qué objetivos invierte sus recursos.

El desafío para países como Uruguay

Para economías pequeñas y abiertas como la uruguaya, mantener la estabilidad macroeconómica sigue siendo un activo fundamental. Sin embargo, esa estabilidad no debería convertirse en un objetivo aislado. La sostenibilidad fiscal debe convivir con una estrategia de desarrollo que permita aumentar la productividad, diversificar las exportaciones, fortalecer sectores estratégicos como el turismo, la economía del conocimiento y la bioeconomía, e impulsar la innovación.

Las recomendaciones del FMI aportan señales importantes sobre los riesgos macroeconómicos, pero difícilmente constituyan por sí solas una estrategia de desarrollo. La experiencia internacional demuestra que los países que lograron transformar sus economías combinaron responsabilidad fiscal con políticas activas de inversión, desarrollo tecnológico y fortalecimiento institucional.

En un mundo que cambia aceleradamente, la estabilidad sigue siendo necesaria, pero ya no es suficiente. El verdadero desafío consiste en construir economías más resilientes, competitivas e inclusivas, capaces de responder no solo a las crisis del presente, sino también a las oportunidades del futuro.