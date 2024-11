Oddone dijo que se "perdió el tiempo" y que "nunca hubo chance de un TLC con China"

“Yo tengo la impresión de tener claro a dónde vamos. A dónde vamos, a dónde no vamos, cuáles son las restricciones que vamos a enfrentar, eso es lo más importante que un gobierno tiene que tener sobre la mesa", dijo el economista. "Entre otras cosas, para no perder el tiempo, para no pensar que se podía hacer un TLC con China, para no pensar que con dos o tres conferencias de prensa realizadas en el exterior, diciéndoles a nuestros socios comerciales que íbamos a jugar al borde del reglamento, eso pudo ocurrir”.