Es una fortuna que los partidos que integraron la coalición no actúen en este caso presos de una suerte de disciplina supraorganizacional, porque un proyecto de este tipo requiere mayorías especiales que serían, de otro modo, imposibles de conseguir. Es un hecho que los blancos se van a quedar solos porque vienen gobernando la mayor parte de las intendencias del país con este mecanismo y temen perderlas cuando ya no puedan recurrir al uso intensivo del clientelismo. Pero hay que dar ese paso para democratizar y modernizar. Hay que darlo y los propios blancos van a sentirse liberados de otorgar favores interminables como contraparte de los votos. Al principio les va a costar, pero después van a aprender a militar de otra forma, sin recurrir a la prebenda, al acomodo, a la gauchada. Y entonces no van a desaparecer, se van a sincerar: van a conocer a los que los votaban auténticamente por las ideas y a los que los votaban por los favores o porque no había otra si lo que se aspiraba era a no perder el trabajo. Ese baño de verdad les va a venir bien. Verán que ni eran todos los que estaban ni estaban todos por el empleo. Seguramente mucha gente que ingresó a dedo de todos modos realizó su trabajo con nobleza y dedicación, lo hizo bien, poniendo lo mejor de sí. También habrá de los otros, pero deben ser los menos, naturalmente.

Dar este salto civilizatorio es necesario. Nos va a hacer bien como sociedad y va a igualar las posibilidades de todos los ciudadanos para acceder a un empleo público. Podrán hacerlo, entonces, los que tengan más méritos, los que ganen pruebas o a los que los favorezca la más absoluta suerte, pero no el intendente. El intendente no va a tener nada que ver ni en la presentación ni en el concurso ni en la designación.