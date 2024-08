El ministro Oddone

Se da por hecho que, en el caso de que Yamandú Orsi gane las elecciones, el próximo ministro de Economía será el economista Gabriel Oddone. No es un nombre que guste a las bases frenteamplistas, pero es correcto que el candidato a presidente delinee su posible gabinete tomando en cuenta muchas otras variables y rodeándose de las personas que considere más adecuadas para acompañarlo. Después de todo, la responsabilidad de presidir no se puede diluir en la multitud y, a la hora de la verdad, no se puede gobernar en asamblea permanente.