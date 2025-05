Mujica: "La vida es la aventura de las moléculas"

Ver ahora esa entrevista me conmovió profundamente. Me hizo revivir aquel momento y también muchas otras charlas que tuve la oportunidad de compartir con Pepe. Me impresionó, además, cuánta vigencia tiene hoy su pensamiento. Tengo grabada en la memoria una de las frases finales que en ese momento me regaló: "La vida es la aventura de las moléculas"; es la peripecia de los genes —podría haber dicho—, la peripecia de las macromoléculas para ir replicándose, poblando y evolucionando. Tal vez porque a él le fascinaban esos temas y sabía de mi formación en ciencias biológicas, solía recomendarme lecturas. Una vez me compartió un libro llamado El viaje del hombre, donde un grupo de científicos reconstruye la historia humana a través de las trazas genéticas, desde los primeros homínidos que aparecieron en Etiopía o en el Triángulo de Afar —como Lucy, del Australopithecus afarensis— hasta la expansión del ser humano por todo el planeta. Esa filogenia, esa evolución molecular, lo apasionaba.