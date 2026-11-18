Asimismo, la jerarca resaltó el manejo soberano de la política energética frente a la volatilidad geopolítica global, haciendo hincapié en que el país acumula cinco meses sin incrementos en las tarifas de los combustibles al desvincular la fijación de precios del Precio de Paridad de Importación (PPI). De igual modo, celebró la reincorporación de cláusulas de componente nacional en los pliegos de las licitaciones públicas, el despliegue territorial de parques tecnológicos y el avance del Plan Industrial del Uruguay.

El peso económico de la industria en la matriz nacional

Durante la jornada conmemorativa, el asesor económico de la Cámara de Industrias del Uruguay, Sebastián Pérez, expuso los principales indicadores que reflejan la relevancia estructural del sector en la economía del país. De acuerdo con los datos presentados por la gremial, la actividad industrial aporta aproximadamente el 16 % del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y sustenta más de 167.000 puestos de trabajo directos, a los que se suman cerca de 100.000 empleos indirectos en toda la cadena de valor.

En materia de comercio exterior, las cifras divulgadas confirmaron que las ventas industriales al extranjero alcanzan los 18.700 millones de dólares anuales, consolidándose como el principal motor exportador al representar el 75 % del total de las exportaciones de bienes del Uruguay.