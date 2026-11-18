El Gobierno reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector manufacturero nacional durante la celebración por el Día de la Industria y el 128.º aniversario de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), desarrollada este martes en el Club de los Industriales. A través de un mensaje oficial enviado para la ocasión, el presidente de la República, Yamandú Orsi, reconoció la labor diaria de empresarios, trabajadores y técnicos estatales, subrayando que una industria sólida constituye la base para generar más empleo, oportunidades y desarrollo sostenido para el país.
El Gobierno destacó políticas públicas para potenciar la competitividad de la industria nacional
En el marco del Día de la Industria y los 128 años de la Cámara de Industrias del Uruguay, autoridades del gobierno resaltaron el impulso a las exportaciones.