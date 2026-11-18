A partir de este miércoles 18 de noviembre, desde las 10:00 horas, entrará en vigencia un nuevo esquema de circulación provisorio en la zona del intercambiador de avenida de las Américas y Ruta 101, debido al avance de los trabajos viales en el área. Según las estimaciones técnicas, estas modificaciones en el tránsito se mantendrán operativas durante aproximadamente un año.
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Entre las principales alteraciones, quienes circulen por avenida de las Américas en dirección al este deberán tomar un nuevo trazado por la calle Elbio Maneiro para luego reincorporarse a la Ruta 101 a la altura de Francisco Bonilla. Por su parte, los vehículos que transiten desde avenida Wilson Ferreira Aldunate hacia el este continuarán por Ruta 101 hasta la intersección con Francisco Bonilla, punto en el que confluirán con el tránsito proveniente del desvío. En contraste, el flujo vehicular que circule por Ruta 101 con destino a Montevideo mantendrá su recorrido habitual sin sufrir modificaciones.
Asimismo, quedará cerrado el ingreso a la rotonda del Aeropuerto viejo desde avenida de las Américas. A raíz de este cierre, los conductores que se dirijan hacia la Terminal de Cargas o hacia avenida Wilson Ferreira Aldunate deberán continuar su marcha por Ruta 101 y realizar el retorno en la rotonda del Aeropuerto nuevo.
Semáforos provisorios
Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y ordenar el flujo vehicular en los puntos críticos, se instalarán tres semáforos provisorios: dos estarán ubicados en el entorno de la rotonda del Aeropuerto viejo y el tercero regulará el cruce de Ruta 101 y Francisco Bonilla.
Ante la implementación de estos cambios, las autoridades exhortan a los conductores a circular con precaución y a velocidad reducida, respetar estrictamente la cartelería instalada y prever posibles demoras en los tiempos de viaje, especialmente durante las primeras jornadas de adaptación al nuevo trazado.