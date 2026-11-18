Entre las principales alteraciones, quienes circulen por avenida de las Américas en dirección al este deberán tomar un nuevo trazado por la calle Elbio Maneiro para luego reincorporarse a la Ruta 101 a la altura de Francisco Bonilla. Por su parte, los vehículos que transiten desde avenida Wilson Ferreira Aldunate hacia el este continuarán por Ruta 101 hasta la intersección con Francisco Bonilla, punto en el que confluirán con el tránsito proveniente del desvío. En contraste, el flujo vehicular que circule por Ruta 101 con destino a Montevideo mantendrá su recorrido habitual sin sufrir modificaciones.