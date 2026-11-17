Putin, Trump y Xi se reunirán el jueves 19 de noviembre en la residencia del líder chino, al término de la cumbre del Foro de la APEC, que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre.

Temas de la cumbre

Al abordar los temas que podrían tratarse en el marco de los encuentros, las partes destacan:

• El arreglo ucraniano: el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, continuarán la discusión sobre este asunto, destacó el asesor de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov. Subrayó que el mandatario estadounidense presta una "atención personal" a la resolución del conflicto y confirmó que se continuará abordando "todo el complejo de cuestiones vinculadas" a este problema.

• Desarme y control de armas: este ámbito es una prioridad para Donald Trump quien "considera muy peligrosa" la proliferación nuclear, declaró Marco Rubio, aunque evitó pronunciarse sobre la disposición de Pekín a abordar la desnuclearización.

Líneas rojas entre EE.UU. y China: Washington y Pekín encaran sus contactos previos como un "diálogo sin ilusiones" para fijar posturas claras en comercio, tecnología y seguridad regional antes del encuentro directo entre Trump y Xi Jinping.

• Estabilidad global: las reuniones servirán de foro directo para mitigar las tensiones de la economía internacional y las crisis de seguridad que afectan de manera directa a las tres potencias.

• Rechazo a una "Nueva Yalta": el Kremlin descarta que la cita emule la Conferencia de Yalta de 1945. Moscú rechaza cualquier reparto del mundo en esferas de influencia y exige un diálogo basado en la igualdad, la soberanía y el respeto mutuo, superando la lógica de la Guerra Fría.

Foto internacional

Fundada en 1989, la APEC es el principal foro de cooperación económica de Asia-Pacífico; su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.

Actualmente, la APEC cuenta con 21 economías miembros: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.

(En base a Sputnik y RT)