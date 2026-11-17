El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, descartó que los restos óseos hallados días atrás en las inmediaciones del ex Batallón de Infantería N.º 13 correspondan a restos humanos. En una entrevista con el programa "Éramos tan progres", de Caras y Caretas TV, explicó que la Fiscalía tomó conocimiento del hallazgo y consultó inmediatamente a Alicia Lusiardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), quien "descartó que se trate de huesos humanos".
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Se descartó que restos hallados cerca del Batallón 13 sean humanos, informó Perciballe
El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, informó que la hipótesis de que se tratara de restos humanos "quedó abosulutamente descartada". Por su parte, Alicia Lusiardo, coordinadora del GIAF detalló cuál fue el hallazgo.