Sobre el hallazgo

Consultado sobre las circunstancias en las que se produjo el hallazgo, que se apartaron del procedimiento sistemático que habitualmente desarrolla el equipo de antropología forense en la búsqueda de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura, Perciballe explicó que los huesos fueron encontrados por policías que se encontraban en el lugar y no por especialistas. "Entonces, desde el vamo,s no es la situación que uno espera", expresó.

De todas formas, el fiscal remarcó que, ante cualquier hallazgo de estas características, lo fundamental es que intervengan los profesionales especializados. En ese sentido, destacó el trabajo de Lusiardo y su equipo, a quienes definió como personas de "entera confianza". "Han dado la garantía suficiente de conocimiento, de objetividad y de profesionalidad", afirmó.

Tras la evaluación de los especialistas y el descarte de que se tratara de restos humanos, Perciballe señaló que los trabajos de investigación continúan según lo previsto.