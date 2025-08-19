El Ministerio de Economía y Finanzas Anuncia Nuevas Medidas para Promover Inversiones en Uruguay

Una de las medidas incluidas en la estrategia es un sistema de evaluación simplificado para proyectos que requieran una inversión inferior a 5 millones de dólares, lo que promete acelerar la toma de decisiones y el inicio de inversiones.

Incentivos a las Inversiones

En cuanto a los lineamientos para los incentivos, se destacan las siguientes prioridades:

1. Se priorizarán proyectos que generen impacto en variables clave como empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible, investigación y desarrollo (I+D+i), y actualización tecnológica.

2. Se otorgarán mayores incentivos a aquellos proyectos que contraten a personas de grupos con dificultades de acceso al empleo, incluyendo mujeres, jóvenes menores de 29 años, personas con discapacidad, liberados, integrantes del colectivo LGBTIQ+ y aquellas incluidas en programas de empleo protegido.

3. Se potenciarán los incentivos para inversiones en departamentos con altos índices de desempleo y pobreza.

4. Se contemplarán incentivos adicionales para la internacionalización, dirigidos a empresas que comiencen a exportar o que experimenten un aumento significativo en sus ventas al exterior.

Medidas para Grandes Inversiones

El MEF también anunció medidas específicas para grandes inversiones. Se exonerará el 100% de la inversión elegible en IRAE para proyectos que superen los 30 millones de dólares, siempre que cumplan con los siguientes criterios:

- Deben iniciarse antes del 31 de diciembre de 2027.

- Su plazo máximo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2029.

- Deben cumplir con indicadores de I+D+i y actualización tecnológica, así como en la generación de empleo.

Asimismo, los proyectos que superen los 50 millones de dólares también se beneficiarán con la exoneración del 100% del IRAE, bajo condiciones similares:

- Iniciarse antes del 31 de diciembre de 2028.

- Su plazo máximo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2031.

- Cumplir con indicadores de I+D+i y actualización tecnológica, y en generación de empleo.

Promoción del Talento y la Tecnología

Para fomentar la atracción de talento calificado extranjero, se implementará un programa de estímulos tributarios dirigidos a empresas o instituciones científico-tecnológicas. Además, se simplificará el régimen de importación de insumos, máquinas y equipamiento por parte de Mipymes de base científico-tecnológica, destinados a actividades de testeo y desarrollo tecnológico y científico aplicados a la salud humana y animal, así como a la gestión del medio ambiente.

Incentivos para la Vivienda Promovida

En cuanto a la vivienda promovida, los incentivos no incluidos en el programa "Entre Todos" serán gestionados desde el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando la importancia de esta actividad para la inversión y la generación de empleo. Se alentará especialmente la vivienda promovida en departamentos con mayores problemáticas de empleo y pobreza, utilizando criterios de ordenamiento territorial coordinados con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOT) y los gobiernos departamentales.

Beneficios para Mipymes

Además, las nuevas medidas ofrecen diversos beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Entre las mejoras anunciadas se incluyen:

- La eliminación de la restricción del tope de 3.5 millones de Unidades Indexadas (aproximadamente 500 mil dólares), así como 15 puntos porcentuales adicionales en el beneficio del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y dos años adicionales para su uso.

- Beneficios especiales para Mipymes que tributen IRAE en su modalidad ficta y que no cuenten con contabilidad suficiente.

- Nuevos beneficios diseñados para empresas medianas con un máximo de 50 empleados, que incluyen 10 puntos porcentuales adicionales de exoneración de IRAE y un año extra para su utilización.

Estas medidas representan un esfuerzo significativo por parte del Gobierno uruguayo para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico, alineándose con la necesidad de creación de empleo y sostenibilidad en el desarrollo del país. Medidas todas necesarias para incentivar la actividad y apoyar un sector clave de la economía y del empleo como son las pequeñas y medianas empresas. No es menos significativo la presencia de la ANDE como institución clave a nivel de las Pymes.