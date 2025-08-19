Hacete socio para acceder a este contenido

medidas | Gabriel Oddone | MEF

impulso

El Ministerio de Economía y Finanzas Anuncia Nuevas Medidas para Promover Inversiones en Uruguay

El MEF anunció medidas específicas para grandes inversiones. Se exonerará el 100% de la inversión elegible en IRAE para proyectos que superen los U$S 30 millones.

En una conferencia de prensa celebrada el lunes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una serie de medidas destinadas a impulsar las inversiones en el país. El lanzamiento de estas iniciativas fue liderado por el ministro Gabriel Oddone, acompañado por la directora nacional de Zonas Francas, Isabella Antonaccio, y el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego. Las medidas, que abarcan varias áreas, se organizan en cinco puntos temáticos fundamentales: jerarquización, agilidad, incentivos, talento y tecnología, y vivienda promovida.

Uno de los anuncios más significativos es la creación de una nueva unidad ejecutora que integrará a la Comisión de Aplicación de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (COMAP) y la Dirección Nacional de Zonas Francas. Esta unidad, que estará liderada por Antonaccio, se denominará Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (Dinaii).

Innovaciones en el Proceso de Inversión

En su presentación, Antonaccio destacó el uso de nuevas tecnologías, incluidas herramientas de inteligencia artificial, que se están implementando en la COMAP para mejorar los procesos de acceso y reducir tiempos de espera, problemática que venía heredada de la gestión anterior con importantes demoras y acumulados en las aprobaciones de COMAP que tambien podian responder a buscar postergar los descuentos. Con la utilización de nuevas técnologias "La velocidad de análisis de algunos procesos podrá multiplicarse hasta por 50 veces", explicó la directora del MEF, lo que facilitará el flujo de inversiones al país.

Una de las medidas incluidas en la estrategia es un sistema de evaluación simplificado para proyectos que requieran una inversión inferior a 5 millones de dólares, lo que promete acelerar la toma de decisiones y el inicio de inversiones.

Incentivos a las Inversiones

En cuanto a los lineamientos para los incentivos, se destacan las siguientes prioridades:

1. Se priorizarán proyectos que generen impacto en variables clave como empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible, investigación y desarrollo (I+D+i), y actualización tecnológica.

2. Se otorgarán mayores incentivos a aquellos proyectos que contraten a personas de grupos con dificultades de acceso al empleo, incluyendo mujeres, jóvenes menores de 29 años, personas con discapacidad, liberados, integrantes del colectivo LGBTIQ+ y aquellas incluidas en programas de empleo protegido.

3. Se potenciarán los incentivos para inversiones en departamentos con altos índices de desempleo y pobreza.

4. Se contemplarán incentivos adicionales para la internacionalización, dirigidos a empresas que comiencen a exportar o que experimenten un aumento significativo en sus ventas al exterior.

Medidas para Grandes Inversiones

El MEF también anunció medidas específicas para grandes inversiones. Se exonerará el 100% de la inversión elegible en IRAE para proyectos que superen los 30 millones de dólares, siempre que cumplan con los siguientes criterios:

- Deben iniciarse antes del 31 de diciembre de 2027.

- Su plazo máximo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2029.

- Deben cumplir con indicadores de I+D+i y actualización tecnológica, así como en la generación de empleo.

Asimismo, los proyectos que superen los 50 millones de dólares también se beneficiarán con la exoneración del 100% del IRAE, bajo condiciones similares:

- Iniciarse antes del 31 de diciembre de 2028.

- Su plazo máximo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2031.

- Cumplir con indicadores de I+D+i y actualización tecnológica, y en generación de empleo.

Promoción del Talento y la Tecnología

Para fomentar la atracción de talento calificado extranjero, se implementará un programa de estímulos tributarios dirigidos a empresas o instituciones científico-tecnológicas. Además, se simplificará el régimen de importación de insumos, máquinas y equipamiento por parte de Mipymes de base científico-tecnológica, destinados a actividades de testeo y desarrollo tecnológico y científico aplicados a la salud humana y animal, así como a la gestión del medio ambiente.

Incentivos para la Vivienda Promovida

En cuanto a la vivienda promovida, los incentivos no incluidos en el programa "Entre Todos" serán gestionados desde el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando la importancia de esta actividad para la inversión y la generación de empleo. Se alentará especialmente la vivienda promovida en departamentos con mayores problemáticas de empleo y pobreza, utilizando criterios de ordenamiento territorial coordinados con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOT) y los gobiernos departamentales.

Beneficios para Mipymes

Además, las nuevas medidas ofrecen diversos beneficios a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Entre las mejoras anunciadas se incluyen:

- La eliminación de la restricción del tope de 3.5 millones de Unidades Indexadas (aproximadamente 500 mil dólares), así como 15 puntos porcentuales adicionales en el beneficio del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y dos años adicionales para su uso.

- Beneficios especiales para Mipymes que tributen IRAE en su modalidad ficta y que no cuenten con contabilidad suficiente.

- Nuevos beneficios diseñados para empresas medianas con un máximo de 50 empleados, que incluyen 10 puntos porcentuales adicionales de exoneración de IRAE y un año extra para su utilización.

Estas medidas representan un esfuerzo significativo por parte del Gobierno uruguayo para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico, alineándose con la necesidad de creación de empleo y sostenibilidad en el desarrollo del país. Medidas todas necesarias para incentivar la actividad y apoyar un sector clave de la economía y del empleo como son las pequeñas y medianas empresas. No es menos significativo la presencia de la ANDE como institución clave a nivel de las Pymes.

