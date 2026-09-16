Impulso y McDonald's: el Gran Día apuesta a generar oportunidades para jóvenes

Una oportunidad que trasciende el primer empleo

Durante la presentación se compartió el testimonio de un estudiante que actualmente cursa tercer año de bachillerato y se encuentra próximo a finalizar sus estudios. Para el joven, su incorporación a McDonald’s representó su primera experiencia laboral y una oportunidad para adquirir herramientas que, según explicó, van más allá del propio trabajo.

Entre los aprendizajes destacó la responsabilidad, el cumplimiento de horarios, el trabajo en equipo y la capacidad de relacionarse con otras personas. También señaló que la experiencia le permitió fortalecer su confianza para asumir responsabilidades y enfrentar nuevos desafíos.

“Esta oportunidad significó empezar a pensar de otra manera en mi futuro”, expresaron.

Desde Impulso remarcaron que detrás de las cifras existen historias y proyectos personales. La institución plantea su tarea como un acompañamiento a jóvenes que buscan construir nuevas perspectivas para su futuro.

El Gran Día, una jornada solidaria

Desde McDonald’s destacaron el vínculo con Impulso y señalaron que el Gran Día permite poner durante una jornada toda la operación de la empresa al servicio de una acción solidaria.

El próximo 9 de octubre, la compra de Big Mac, tanto en sus distintas modalidades como a través de bonos solidarios, permitirá contribuir con los proyectos apoyados por la iniciativa.

La expectativa de la empresa es superar los resultados alcanzados en la edición anterior y continuar fortaleciendo acciones vinculadas con la salud y con la formación y generación de oportunidades para jóvenes.