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Empresariales McDonald's | Gran Día |

Jornada solidaria

Impulso y McDonald's: el Gran Día apuesta a generar oportunidades para jóvenes

La iniciativa solidaria se realizará el 9 de octubre y apoyará, entre otras acciones, los programas de formación e inserción laboral de los Centros Educativos Impulso, que actualmente acompañan a unos 1.350 estudiantes.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Los Centros Educativos Impulso tendrán nuevamente un papel destacado en el Gran Día de McDonald’s Uruguay, una jornada solidaria que se realizará el próximo 9 de octubre y que destinará parte de lo recaudado a iniciativas vinculadas con la salud y la generación de oportunidades para jóvenes.

El lanzamiento de la nueva edición permitió poner en primer plano el impacto que el vínculo entre McDonald’s e Impulso ha tenido durante los últimos años en la formación y preparación de jóvenes para el mundo laboral.

Con 13 años de trayectoria, los Centros Educativos Impulso acompañan actualmente a unos 1.350 estudiantes. En ese período, más de 600 jóvenes han participado en procesos de selección y trabajo con McDonald’s, mientras que alrededor de 65 estudiantes se encuentran actualmente transitando procesos de ingreso a la empresa. A su vez, más de 120 jóvenes han participado en talleres orientados a la inserción laboral.

Una oportunidad que trasciende el primer empleo

Durante la presentación se compartió el testimonio de un estudiante que actualmente cursa tercer año de bachillerato y se encuentra próximo a finalizar sus estudios. Para el joven, su incorporación a McDonald’s representó su primera experiencia laboral y una oportunidad para adquirir herramientas que, según explicó, van más allá del propio trabajo.

Entre los aprendizajes destacó la responsabilidad, el cumplimiento de horarios, el trabajo en equipo y la capacidad de relacionarse con otras personas. También señaló que la experiencia le permitió fortalecer su confianza para asumir responsabilidades y enfrentar nuevos desafíos.

“Esta oportunidad significó empezar a pensar de otra manera en mi futuro”, expresaron.

Desde Impulso remarcaron que detrás de las cifras existen historias y proyectos personales. La institución plantea su tarea como un acompañamiento a jóvenes que buscan construir nuevas perspectivas para su futuro.

El Gran Día, una jornada solidaria

Desde McDonald’s destacaron el vínculo con Impulso y señalaron que el Gran Día permite poner durante una jornada toda la operación de la empresa al servicio de una acción solidaria.

El próximo 9 de octubre, la compra de Big Mac, tanto en sus distintas modalidades como a través de bonos solidarios, permitirá contribuir con los proyectos apoyados por la iniciativa.

La expectativa de la empresa es superar los resultados alcanzados en la edición anterior y continuar fortaleciendo acciones vinculadas con la salud y con la formación y generación de oportunidades para jóvenes.

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