Fiel a su estilo, Polanco da un nuevo paso en su crecimiento con la apertura de un nuevo local en Tres Cruces Shopping, una incorporación que le permitirá acercarse a más personas y compartir su manera de entender la moda: una impronta clásica, prendas que marcan la diferencia y una identidad fiel a sus raíces.
Nueva sucursal
Polanco llega a Tres Cruces Shopping con la esencia de siempre
La marca de indumentaria continúa su expansión con la apertura de un nuevo local, donde mantiene su impronta clásica y su apuesta por la calidad y la autenticidad.