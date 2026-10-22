Polanco llega a Tres Cruces Shopping con la esencia de siempre

Para Polanco, ingresar a uno de sus locales representa mucho más que elegir ropa: es una oportunidad para conectar con la identidad de la marca y su forma de hacer las cosas.

La llegada a Tres Cruces Shopping abre una nueva etapa en la historia de la firma, que busca mantener la cercanía que la caracteriza y llevar su propuesta a nuevos espacios.

Un crecimiento que continúa

La expansión de Polanco no se detiene. Próximamente, la marca inaugurará un nuevo local en Portones Shopping, en el marco de su plan de crecimiento y con el objetivo de estar cada vez más cerca de sus clientes.

De esta manera, Polanco continúa avanzando y renovándose, sin perder de vista los valores que definen su identidad.

Polanco. Una marca con los pies en la tierra.