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Nueva sucursal

Polanco llega a Tres Cruces Shopping con la esencia de siempre

La marca de indumentaria continúa su expansión con la apertura de un nuevo local, donde mantiene su impronta clásica y su apuesta por la calidad y la autenticidad.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Fiel a su estilo, Polanco da un nuevo paso en su crecimiento con la apertura de un nuevo local en Tres Cruces Shopping, una incorporación que le permitirá acercarse a más personas y compartir su manera de entender la moda: una impronta clásica, prendas que marcan la diferencia y una identidad fiel a sus raíces.

Con los pies en la tierra, la marca apuesta por los clásicos que perduran, la calidad de los detalles y una forma de vestir que combina autenticidad, comodidad y personalidad. Su propuesta se inspira en prendas que trascienden las tendencias y acompañan a las personas en su día a día, sin dejar de sorprender con detalles que las hacen únicas.

Esta esencia también se refleja en el nuevo local, cuyo espacio fue pensado para ofrecer una experiencia de compra cómoda, cálida y cuidada. El objetivo es que los clientes puedan recorrer la colección, descubrir nuevas propuestas y encontrar prendas que se adapten a su estilo.

Para Polanco, ingresar a uno de sus locales representa mucho más que elegir ropa: es una oportunidad para conectar con la identidad de la marca y su forma de hacer las cosas.

La llegada a Tres Cruces Shopping abre una nueva etapa en la historia de la firma, que busca mantener la cercanía que la caracteriza y llevar su propuesta a nuevos espacios.

Un crecimiento que continúa

La expansión de Polanco no se detiene. Próximamente, la marca inaugurará un nuevo local en Portones Shopping, en el marco de su plan de crecimiento y con el objetivo de estar cada vez más cerca de sus clientes.

De esta manera, Polanco continúa avanzando y renovándose, sin perder de vista los valores que definen su identidad.

Polanco. Una marca con los pies en la tierra.

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