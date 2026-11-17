Ese espacio de capacitación estará abierto al personal interno, a los técnicos de la red de talleres, a concesionarios, peritos y también a clientes. La distribución, además, se hará íntegramente con vehículos eléctricos propios.

El predio suma 2.200 m2 de capacidad extra de almacenamiento, equivalentes a 35 contenedores de 40 pies.

Un depósito pensado para la era eléctrica Uno de los elementos distintivos del polo es un depósito de 460 m2 dedicado exclusivamente a baterías de autos eléctricos e híbridos, con capacidad para más de 260 unidades. Hoy la empresa mantiene 180 baterías en stock para atender a sus clientes.

El depósito se divide en tres zonas, con la separación que exigen las normas de seguridad: una para las baterías en transición al fideicomiso, otra para baterías nuevas y una tercera destinada a la carga y descarga de energía.

Más de 20 personas trabajarán en el centro logístico, que contará además con dos mostradores abiertos al público en sus zonas de influencia.

"Este polo es la base para seguir creciendo. Concentrar toda la operación en un solo lugar nos permite dar respuestas más rápidas a talleres, aseguradoras y clientes, y prepararnos para un parque eléctrico que crece año a año", señaló Santiago Guelfi, director de SADAR.

Espacio para crecer

Más allá de lo construido, el predio dispone de 11 hectáreas adicionales reservadas para el desarrollo de nuevos proyectos de la empresa, lo que deja abierta la puerta a futuras ampliaciones.

El nuevo polo se suma a una red de servicio que hoy incluye más de 35 talleres oficiales y más de 10 talleres de chapa y pintura en todo el país.