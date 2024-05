El adiós de Gustavo González a la dirección nacional de Fucvam

De hecho, no se va de Fucvam, deja los cargos directivos…

-Uno nunca se va de una organización. Yo voy a seguir siendo cooperativista, pero me parece que no es saludable que un dirigente social, cuando se pronuncia por un partido político, y ese partido lo honra con ser candidato, salga a los medios de prensa hablando por Fucvam y por el Partido Socialista. Entonces, he decidido esta renuncia a la dirección y a mi cargo de secretario general y dedicarme a full a la campaña electoral por el Partido Socialista y el Frente Amplio.

¿Qué le dejan todos estos años al frente de Fucvam?

-Bueno, yo le tengo un gran agradecimiento a todo el movimiento cooperativo, a Fucvam, a la gente. Creo que en la vida, a veces, uno tiene la suerte de que le toquen momentos históricos importantes. A mí me tocó ser secretario de Fucvam siendo muy jovencito y estar en la Intersocial histórica, en la lucha contra la dictadura, aquello de los apagones y los caceroleos, estar en la Intersectorial, vivir la impresionante experiencia de aquella jornada de recolección de firmas contra la Ley de Propiedad Horizontal. Luego tomé otro periodo que fue el tema de las ocupaciones de tierra que dieron lugar a un instrumento político tan importante como fue la cartera de tierra. Después toda la lucha contra el lacallismo y la ofensiva neoliberal, recortes a la vivienda y demás. Y ahora, en el último período, la lucha por el 2 %. Grandes hitos de la historia de Fucvam, en los cuales me tocó ser uno más en el escenario político a favor de la gente, del movimiento. Entonces, Fucvam me dejó mucho, solo tengo agradecimiento para la gente. Realmente estos días he estado muy emocionado, he recibido WhatsApp de todo tipo saludándome, y bueno, eso creo que para un militante es lo más importante.

En todo este periodo hubo cambios y transformaciones importantes, tanto para el país como para la vivienda. Usted mencionaba algunos de esos hitos, pero ¿cómo ve el movimiento cooperativo al cabo de todo este tiempo?, ¿cómo lo ve ahora?

-Bueno, el movimiento cooperativo nace de una clase que son las trabajadoras y los trabajadores y, por lo tanto, ante toda mutación en la clase obrera muta también el movimiento cooperativo. Es decir, una cosa eran las cooperativas del año 70 con una formación que venía del movimiento obrero y sindical, con una disciplina organizativa determinada. Luego, con la pauperización del movimiento obrero, desde los años 90 empieza a ingresar mucha gente de la economía informal en el cooperativismo de vivienda, mucha gente que no había tenido ninguna otra experiencia anterior desde el punto de vista colectivo. Entonces, cambian la fisonomía o la morfología, mejor dicho, del movimiento colectivo, y por ende sus actitudes. No quiere decir ni mejores ni peores. Yo no estoy de acuerdo con que todo lo de antes fue mejor, creo que cada generación tiene su momento histórico que vivir. Entonces, sí ha cambiado el movimiento, ha cambiado. Hay nuevas tecnologías para la construcción de la vivienda, eso se ha incorporado a muchas de nuestras obras.

En fin, creo que los vaivenes de los trabajadores los viven también las organizaciones y por ende Fucvam. Ahora, el cooperativismo creo que mantiene total vigencia como modelo para la gente que no tiene capacidad de ahorro. Indudablemente el crecimiento del movimiento es muy grande a nivel nacional. Hoy Fucvam tiene 700 y tantas cooperativas en todo el país. Si nos juntáramos todos los cooperativistas seríamos la ciudad del interior con mayor población. Entonces creo que se mantiene la vigencia. Pero bueno, siempre hay que ser críticos y autocríticos para mejorar el movimiento y adaptarlo a este siglo XXI y ahora.

Fucvam y los desafíos

Justamente este siglo XXI tiene desafíos, ¿cuáles ve que pueden ser esos desafíos?

-Bueno, viniendo de un colectivo que prioriza la socialización de la gente frente a un mundo que cada vez pretende ser más individualista, obviamente está permanentemente bombardeado por el sistema. Ese es un gran desafío. ¿Cómo se sostiene la actividad colectiva con permanentes mensajes directos y subliminales para que la gente no se junte? Para mí ese es el mayor desafío. Cómo seguimos desarrollando, más allá de la vivienda, pensando en la infancia, en la juventud, en la tercera edad de nuestros barrios; cómo seguimos haciendo porciones de ciudad alternativas y distintas.

Y ahora viene la militancia ya político partidaria. ¿Va a ser en temas de vivienda o más general?

-Bueno, no, creo que puede ser general y también obviamente a la vivienda nunca la voy a dejar de lado, y trataré de seguir investigando en vivienda y haciendo desde esa trinchera todo lo posible para impulsar el movimiento cooperativo. Pero bueno, sí hablaré de varios temas. En el último periodo estuve en el Comando del Plebiscito de la Seguridad Social y eso se ha colado en la campaña, por lo tanto voy a ser un defensor de eso también, como lo es el Partido Socialista y otros sectores. En fin, uno cuando entra en la arena política tiene que tratar de abordar, no ser todólogo porque nadie es todólogo, pero sí abordar los temas que a uno más le interesan, en que se siente más seguro y aportar desde ese campo; pero no creo que me limite solamente al problema de la vivienda.

Mencionó el plebiscito. Se coló en la campaña electoral y es inevitable que sea un tema de campaña, independientemente de la postura que los candidatos tengan. ¿Cómo ve que puede incidir ese tema en la campaña?

-El tema ya está en la agenda pública, obviamente. Yo creo que va a incidir positivamente si el Frente Amplio es capaz de racionalizar sus diferencias de alguna manera, los que estamos en una posición, los que estamos en otra, yo creo que también hay que escuchar mucho a la gente. Hoy veía la última encuesta de Cifra y dice, si fuera hoy, que la gente quiere derogar, quiere aprobar estos tres puntos. Pero bueno, será un tema que tendrá que discutir mucho la mesa política del Frente Amplio, ver a qué acuerdos se puede llegar. A mí me parece que hay que mantener las luces altas, no darle de comer a la derecha, digamos, con todo esto. Y yo en particular creo que obviamente acá hay un problema que está afectando el capital financiero, de allí que como nunca se han pronunciado todas las cámaras empresariales, el agro, una serie de economistas que son del establishment y otros que son de fuego amigo, digamos. Pero bueno, también tienen derecho a dar su posición. Lo importante es no descalificar.

Creo que la política está siendo muy bastardeada, los acontecimientos de los últimos días lo muestran con total claridad y creo que hay que tener luces altas en el debate, tener un mensaje pedagógico para la gente, que cada uno exponga lo que piensa y que la gente sea, en última instancia, la que decida. Es uno de los objetivos al que debemos apuntar. Es decir, no bastardear la política porque eso siempre arrima agua al molino del fascismo; o sea cuando, la gente empieza a decir que son todos iguales. Cuidado.

En este marco, ahora que se va a otra actividad, en el caso de un gobierno del Frente Amplio, ¿se ve como ministro de Vivienda, por ejemplo?

No, ni lo pienso. No. Estaré donde el partido y el Frente Amplio entiendan que tengo que estar. Por ahora me han colocado como primer suplente en la lista para el Senado del compañero Gonzalo Civila. Ahí estaré, a la orden, y la vida dirá lo que le puede deparar a uno. Pero yo voy a estar donde el Partido me dice que debo estar y que además me sienta cómodo. Por ahora estoy en esa actividad.