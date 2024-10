"El Gobierno tendrá como guía el Programa del Frente Amplio"

Entendíamos que había un deterioro ahí, como un abandono del territorio por parte del frente. Y ese proceso autocrítico empezó un poco a raíz de esa elección de lo que había sido los comités de base, cómo habíamos bajado esa militancia más territorial y se veía ese problema al momento de la militancia en general y creo que fue después de la elección, el proceso de autocrítica dejó ver que eso había sido un problema también para ganar la propia elección, pero no sólo, sino también en la profundización democrática en general, de la participación de la gente en los barrios y demás.

Entendíamos que el Frente Amplio era el que tenía que seguir gobernando para también hacer frente a estos retrocesos que habíamos tenido en la propia fuerza política, las transformaciones que el Frente Amplio llevó adelante para los jóvenes habían sido lo que había guiado un poco nuestras vidas y más los que venimos de familias frenteamplistas y que vimos que era importante para nuestra familia la llegada del Frente Amplio; fue un antes y un después para la vida propia en nuestras casas.

¿Pero cómo les cayó la derrota?

La derrota fue dura porque veníamos acostumbrados de tener tres gobiernos del Frente amplio y fue un baldazo de agua fría en el sentido de la esperanza, por que por lo menos en los jóvenes estaba de que íbamos a a seguir gobernando, pero también nos puso frente al espejo. Nos planteamos que hacer para seguir militando y poder recomponer esa fuerza política en un gobierno de derecha que sabíamos que iba a acarrear un montón de retrocesos, cómo podíamos hacer para seguir militando, para que el impacto sobre las vidas de las personas tuviera también un lugar, una alternativa.

¿Ahora, cuando vos te integras a la fuerza política, en este caso UJC, había una serie de expectativas más allá del resultado electoral, o el horizonte era las elecciones?

WhatsApp Image 2024-10-14 at 12.52.48 (1).jpeg

El horizonte eran las elecciones, pero el día después también, básicamente cómo íbamos a seguir profundizando, íbamos a ser protagonistas de esa profundización que ya venía siendo el Frente Amplio en diferentes cosas, en torno a estar en el territorio, a los programas que ya el Frente Amplio había puesto en la calle. Yo como universitaria veía el presupuesto para la educación en ese momento como una de las cuestiones que siempre estuvo sobre la mesa en los gobiernos frenteamplistas y que era una esperanza y si hay un próximo Gobierno del Frente Amplio vamos a poder conquistar un presupuesto digno para la educación y vamos a poder seguir profundizando los cambio.

¿En en tu familia sos la primera generación de universitarias?

En familia soy la primera generación universitaria, pero mi madre tiene estudios terciarios, es educadora social, pero sí, soy como la única que accedió a estudiar en la universidad, que eso sí también representó un cambio para mi familia.

A cuatro años de gobierno ¿las expectativas que ustedes tenían con respecto a lo que implicaba un gobierno de derecha, se cumplieron, fue peor de lo que se imaginaban?

Mas o menos era lo que predecíamos, sobre todo en lo que tenía que ver con el retroceso de algunas políticas , los procesos participativos en general, que eran una de las cosas que entendíamos fundamentales y que se perdió el tema del tejido social. Y como en estos últimos años, dado las diferentes desigualdades que se profundizaron en todos los ámbitos, económicos, políticos, sociales, culturales. Uruguay creció, pero en términos distributivos fue más injusto para los trabajadores. Y eso es algo que sí predecíamos y que sí entendíamos que iba a suceder, que uno de los principales retrocesos iba a ser que el costo del país lo paguen los trabajadores. Lo que tuvo que ver con, la aprobación de la Luc, que nosotros salimos enseguida a combatir ,que entendíamos que era regresiva porque atentaba contra un montón de artículos que profundizaban un montón de desigualdades, con el facilitamiento del lado de activos, que eso tuvo un impacto sobre los territorios, también sobre el narcotráfico, sobre el crimen organizado en los barrios, y eso derivó en un aumento de la violencia, el aumento de personas en situación de calle y demás. Otra de las leyes fue el de la reforma de la seguridad social, que entendemos que es sumamente regresiva y que hace que, que el costo de la vida básicamente lo paguen los trabajadores con más años de trabajo, cobrando menos jubilación.

¿ Los candidatos del Frente Amplio implica de por sí la renovación de los liderazgos dentro de la izquierda o es un proceso que todavía falta por hacer?

Es un proceso que todavía falta hacer. Yo creo que tenuemente el Frente Amplio lo viene haciendo también en su propio proceso de autocrítica , obviamente que hacen falta líderes y hace falta personas que representen lo que es la democracia y en la construcción de los partidos políticos. El Frente Amplio ha tenido sus grandes líderes, pero también ha empezado un recambio generacional que también se ve en la figura de Carolina y de Yamandú, pero que es necesario también hacer a la interna de la propia fuerza política.

Más allá de los lugares de representación, hay una generación adulta que mantiene la militancia, las personas históricas dentro del Frente Amplio que son desde la que está en el comité de base hace 40 años y lo sigue abriendo hasta el día de hoy, como el joven que recién empieza y que empieza a militar. Yo creo que hay un sostenimiento de la fuerza política en las diferentes responsabilidades, pero en los diferentes organismos del propio Frente Amplio demanda representantes jóvenes porque necesitamos ese recambio.

Yo veo que hay como un espíritu de recambio por el momento histórico, es lo que está sucediendo dentro de la fuerza política, pero sí es medio integral, se va dando, es como bastante orgánico.

Ahora, si uno saca una foto del parlamento en las franjas etarias donde parece haber habido más renovaciones en los partidos tradicionales y no en el Frente Amplio.

Pero al día de hoy si está en la representación en las listas de los diferentes partidos. Nosotros entendemos que aportamos al frente es que los jóvenes, venimos a discutir las cuestiones de los jóvenes, nosotros los jóvenes entendemos con los jóvenes frenteamplistas que hemos conversado, que los jóvenes somos parte de un pueblo y tenemos los mismos problemas que la mayoría del pueblo y de la clase trabajadora y de la gente común, que a veces se profundizan por ser joven. Hay algunas temáticas donde los jóvenes nos vemos mayormente impactados y en otras no, y somos capaces de poder hablar de todo. Hablar de todo, estudiar sobre todo, ponerse a transformar la realidad, somos protagonistas de este presente.

Entendemos también que muchas veces el joven es utilizado como un recurso estético de las campañas políticas y no como una persona que realmente pueda representar, aportar, discutir, resolver. En el Frente Amplio, más allá de los lugares de representación los jóvenes participamos del Frente Amplio, ya sea en los partidos políticos, en el movimiento, en las organizaciones del territorio, los comités de base, hay también una organización de los jóvenes del Frente Amplio. Yo creo que si miramos listas anteriores del Frente Amplio no vemos la realidad que tenemos hoy. Yo creo que hay una clara apuesta a que los jóvenes podemos ser protagonistas de este presente, y no solamente de un futuro posible.

En el primer congreso, apenas pasadas las elecciones, el Frente Amplio entre sus elementos autocríticos puso con mucha fuerza el tema del divorcio entre el partido político y las organizaciones sociales. ¿Pasados cuatro años, cómo creen ustedes que debería ser ese vínculo?

El proceso autocrítico no solamente derivó en el congreso de autocrítica y poner blanco sobre negro, sino salir hacia la sociedad; El Frente Amplio salió con el Frente Amplio Te Escucha, escuchar, conversar con muchas organizaciones sociales a nivel de todo el país y el vínculo con las organizaciones sociales es el movimiento, lo que son los comités de base en contacto con el territorio. Básicamente no sólo recomponer la participación en el propio comité de base del barrio, sino que el comité de base sea ese espacio de referencia y construcción y alternativa, poder recurrir a este lugar donde hay otros vecinos organizados que encuentran soluciones para sus propios problemas. Tiene que ver también con el vínculo con las diferentes organizaciones sociales. Fuera de lo que son los comités de base, el Frente Amplio también ha tenido vínculos históricos desde los territorios con las organizaciones sociales. Por ejemplo, todo lo que fue la pandemia, el Frente Amplio en el territorio, ya sea Comité de base o Coordinadoras del FA organizaron muchas veces canastas, cuestiones para poder atender la emergencia que venían en relación de otras organizaciones, ya sea deportivas, clubes de barrio, organizaciones sociales, centros juveniles, centros de niños que estaban en el territorio y que conocían las problemáticas. Y yo creo que es acercar, entender que más allá de el comité también somos vecinos, estamos en el comité de base, pero también participamos de la Olla, participamos de la Intersocial del Municipio, nos unimos con otras jóvenes para hacer diferentes cosas, por ejemplo los centros juveniles, las cooperativas, las cooperativas de vivienda, que el Frente Amplio se entienda también como un interlocutor válido en diálogo con esas organizaciones y el tejido de la red también.

Y yo creo que una de las patas es la militancia del comité de base, pero también el gobierno, estar en el territorio tiene que ver también con conocerlo y cuando el gobierno está conoce también las diferentes realidades y problemáticas en las que se encuentra. Pero eso viene atado sin duda de militancia y de que el territorio sea una caja de resonancia para los gobernantes.

¿Ahora, con respecto al plebiscito de la Seguridad Social, el Frente Amplio tomó una decisión correcta a dejar la libertad de acción o fue la decisión posible?

Yo creo que fue la decisión acertada en ese momento porque había muchos otros sectores que no estaban de acuerdo con la papeleta,(nuestro sector particularmente sí), sobre todo para mantener la unidad de la fuerza política.

¿ Que énfasis deberían ponerse en una política específica para jóvenes?

Los jóvenes estamos atravesados por los problemas de la gente, pero creo que los principales problemas que vivimos las jóvenes tienen que ver con el trabajo. Las jóvenes no accedemos a trabajos muchas veces en blanco, tenemos niveles de irregularidad en el trabajo muy grandes, de precarización del empleo. Las jóvenes son más del 50 % de las jóvenes de entre 14 y 20 de años que cobran menos de $25000. Entonces hay un tema grande con el empleo juvenil. En términos generales nosotros entendemos que hay que ir como un diálogo social también de generar una bolsa de empleo con empresas, con los sindicatos, con las diferentes organizaciones sociales, las empresas y las empresas estatales para poder generar una bolsa de empleo juvenil, porque creo que esa es como la base.

Después la vivienda; el acceso a la vivienda es una de las cuestiones principales. No podemos pensar en nuestra casa propia, tenemos que juntarnos a dos o tres para poder alquilar, si tenemos familia eso se agrava, si somos padres jóvenes eso cobra otro cariz.

Todo lo que tiene que ver con la salud mental, que es una de las cosas que en esta campaña por lo menos está muy presente como titular, sobre todo se ve en los centros educativos, no sólo lo que tiene que ver con las adicciones, las personas en situación de calle, hay un gran índice que son jóvenes menores de 30 años que están atravesados por las adicciones. Entonces entendemos que hay que fortalecer también con énfasis en la adolescencia y la juventud, la ley de salud mental, implementarla y obviamente un sistema interinstitucional con presencia territorial.

La educación con la transformación educativa es una de las cuestiones fundamentales, sobre todo vinculándolo también con la salud mental, la falta de equipos multidisciplinarios en los centros educativos y de que la educación está directamente atada a la situación sociocultural, económica de las jóvenes, que obviamente que hay que pensar una matriz educativa, hay que poder comprender a todos los actores de la educación, en la construcción de la educación, pero eso tiene una relación directa con que los gurises tengan para comer, tengan donde vivir y tengan por ejemplo si son estudiantes trabajadores, posibilidad de trabajar y estudiar en condiciones dignas, todo lo que tiene que ver con los cursos extra edad y trabajar estudiando, intentar terminar el liceo, porque muchos de los gurises tampoco llegan a terminar la educación media, los números son bastante alarmantes en ese sentido.

Los cuidados también es una de las cuestiones fundamentales.

WhatsApp Image 2024-10-14 at 12.52.47 (1).jpeg

¿A la interna de las fuerzas políticas, qué demandas de alguna manera incorporan los jóvenes a los programas, a las plataformas?

Yo creo que la juventud ha sido un poco rebelde, en el buen sentido, dentro de la fuerza política, de plantearse cambios de paradigmas, que se puede pensar en la reducción de la jornada laboral, al igual que se puede pensar en un sistema de seguridad social más solidario, al igual que se puede pensar en alternativas de solidaridad en los barrios de parte de los jóvenes que tengan un apoyo estatal, salir un poco de la caja. El joven muchas veces viene para patear un poco ese tablero y decir; "se puede ir un poco más allá, profundizar un poco más el sistema democrático que tenemos".

¿Y qué receptividad tienen en el resto de los jóvenes?

Esa es una de las cuestiones que nos cuestionamos muchísimo en torno a la juventud y cómo nos reciben, porque entendemos que hay un descreimiento fuerte en la política y en el sistema político en general. Los mecanismos de participación también se ven muy debilitados, y la gente no concibe a la participación como útil, y los jóvenes menos. Hay toda una cultura del individualismo, de lo virtual, que nos aleja muchas veces de las realidades de otros. Y comprendemos y la juventud muchas veces comprende sus problemas individualmente, no comprende que mi problema puede ser igual o muy parecido al que yo tengo al lado, me puedo juntar con esa persona y proponer cosas.

Y también el descreimiento en la política en sentido amplio, la política vista como lo electoral solamente, y no como un espacio de alternativa. Y eso nos teje una brecha muchas veces para cuando nos ponemos a conversar con alguien, te dicen "me estás pidiendo el voto o un joven, pero los políticos son todos iguales, no sirven para nada, todos hacen lo mismo, todos roban", y hay que lograr que se sepa que hay personas que están en la política para reivindicar su rol, no solamente representativo, sino de profundizar niveles de participación más amplios, empezar a tejer redes, empezar a empoderarse uno mismo también dentro de la política, como una cosa que plantee alternativas.

Es un tema porque muchas veces nosotros intentamos adecuar nuestros lenguajes a lo virtual para llegar a más jóvenes. Pero hay un tema ahí de no suplantar el minuto a minuto, el contacto visual con los otros jóvenes, porque los problemas que tienen son los mismos y hay que ir a compartir y básicamente hay que conversar y plantear y poder discutir entre nosotras y y entendernos como interlocutores válidos por que también en esas discusiones, muchas veces también somos muy infantilizados los jóvenes como paternizados o maternizados en lo que tenemos que hacer.

¿ Qué pasa a nivel de jóvenes con la cuestión de género?

Es una de las cuestiones que también entendemos como prioritarias por lo menos como jóvenes 1001 en nuestros énfasis programáticos, la cuestión de género es transversal a todas las temáticas, porque entendemos que afecta todo: el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el sistema de cuidados; muchas veces las que nos hacemos cargo de familiares enfermos, otros niños que hayan la casa, somos las mujeres jóvenes las que nos hacemos cargo de eso, y entendemos que eso también tiene una discusión atrás de cómo empezamos a socializar ese trabajo remunerado y que entendemos que es trabajo no remunerado.

Los aumentos de niveles de violencia en la sociedad repercuten particularmente sobre las mujeres, y las mujeres jóvenes tenemos ahí una cuestión importante, porque generalmente son violencias intrafamiliares que repercuten sobre las madres, las hijas, los hijos, lo que tiene que ver también con la violencia vicaria; es una cuestión que tenemos que atender urgentemente también lo que tiene que ver con la ley trans, si hablamos de la temática de género en términos generales, el acceso a la salud, las mujeres y las personas trans, entendemos que también es una temática que a las jóvenes particularmente las sensibiliza, porque fueron la generación que llevó adelante la reivindicación de el aborto legal y la ley trans como banderas muy importantes y que hay que asegurar esos derechos, por que muchas veces la desfinanciación, las cuestiones de las Instituciones Alejadas del Territorio no permiten que las jóvenes accedan a tratamientos , al aborto legal, seguro y gratuito, y entendemos que son cosas que a las jóvenes les atraviesan, por eso son ellas las que están en la calle muchas veces reivindicándolas. Y con respecto a los espacios de género dentro de la fuerza política. Bien, eso yo creo que hay que seguirlo fortaleciendo. El Frente Amplio viene de un proceso de empezar a tener una responsabilidad muy concreta. Ha sido una fuerza que históricamente ha intentado avanzar a la interna, pero también que eso repercuta en el sistema político.

¿Cómo está el tema de la formación política para jóvenes dentro de la fuerza política?

Creo que falta, hay que seguir incentivando la formación en general, la formación que no solamente se da en la discusión, sino bueno, en la formación general. Yo creo que es un punto importante.

¿Qué expectativas tenés de las elecciones?

Bueno, tengo expectativas de que el Frente Amplio va a ganar en primera vuelta, esta semana soy optimista. A veces me pasa que hay semanas que creo e estamos cerca de las mayorías parlamentarias, es algo que intuyo y por algunos números creo que he visto por ahí y demás, creo que sí, que podemos lograr la mayoría parlamentaria, que es una de las cuestiones importantes de que el Frente Amplio está intentando llegar.

WhatsApp Image 2024-10-14 at 12.52.47.jpeg

¿El gobierno del Frente Amplio va a ser un gobierno de izquierda o progresista?

Yo creo que un gobierno de izquierda; el programa del Frente Amplio que es lo que quiere para su gobierno, más allá de las representaciones; en base al programa el Frente Amplio va a ser un gobierno de izquierda, sin duda, porque es un programa que no solamente atiende las urgencias y demás de la población en general, sino que pone cambios importantes, todo lo que tiene que ver con el Cambio de la matriz productiva, la reducción de la jornada laboral, un montón de puntos que no son solamente reconstruir algunas cosas que en estos cinco años se perdieron, sino que es pensar de otra forma el Uruguay en un momento global que lo requiere y creo que ese programa se adecua a eso y por eso es un programa de izquierda.

De alguna manera se trata de imponer esta lógica de la importancia de la alternancia de los gobiernos.

Y no sé si la alternancia por la alternancia es como es propio muchas veces de la democracia representativa; Tiene como esta cuestión de que hay que cambiar porque si no se estanca y no sé qué. Yo creo que muchas veces podes cambiar las caras, o , y puede seguir siendo un poco lo mismo. En la historia del Uruguay podemos ver muchos ejemplos de eso, de los partidos tradicionales gobernando y alternando el gobierno y que el Uruguay no cambiara demasiado en términos de gobernabilidad. Los 15 gobiernos de Frente Amplio está atado no solo a la reelección sino a cómo puedes profundizar la democracia no solamente en el sentido de gobernar, de atender que ahora estoy gobernando, sino básicamente profundizar mecanismos democráticos donde la gente se sienta partícipe de la política, todo lo que es la descentralización, mecanismos de participación de la gente en su territorio, en sus barrios y demás.

Y yo creo que es eso, más allá de la alternancia, tiene que ver con que los gobiernos puedan construir mecanismos de participación más allá de ellos mismos y que eso es lo que fortalece la democracia, no alternar gobiernos muchas veces.

¿Qué es para vos con 27 años, el socialismo?

El socialismo es una profundización de la democracia, más allá de la democracia electoral. y que creo que también es un lugar de contradicciones también, porque creo que el mundo, es un lugar de contradicciones, que es profundamente más democrático en el sentido básicamente la distribución, de pensar mecanismos de equidad, no solamente desde el gobierno sino desde procesos de participación popular más amplios, que los diferentes lugares de representación se escuchen entre sí. Para mí es un lugar más justo el socialismo, desde mi concepción política. Pero sigue siendo un rumbo, es un lugar donde van a surgir contradicciones, porque la contradicción es el motor de la historia.

El frente juvenil más grande que tiene este país están las cárceles. ¿Qué hacemos con eso?

Bueno, esa es una de las cuestiones que entendemos y creo que fue parte también de la autocrítica del Fa de que nadie la ha sabido como dar en el clavo, una de las cuestiones mayoritariamente más difíciles, porque crece y crece la reclusión juvenil, o sea, todo lo que es el INISA ,la prisión de las mujeres por el narco menudeo, etc. Muchas veces gurises institucionalizados que pasan por instituciones del estado terminan en el sistema carcelario. Entonces hay que poder medir ese abandono, qué hizo el sistema con esa persona durante todo ese proceso yo creo es una de las cuestiones fundamentales. Y creo que ahí hay una hay que trabajar en interseccionalidad de las instituciones. Básicamente el punitivismo para nosotros no es una perspectiva.

Lo que pasa que en Uruguay tenés sistemas carcelarios que no rehabilitan a nadie, terminas con sobrepoblación y más sobrepoblación porque salen y entran. Entonces hay que fortalecer un sistema que no sea punitivo para crímenes simples y sobre todo que no haga convivir criminales complejos con crímenes más simples. Porque eso también hace que la cárcel sea una escuela del delito también y que las personas no tengan alternativa. Y sobre todo que son problemas que se acarrean de décadas. Una persona llega a la cárcel después de un proceso de exclusión social machaza. El tema de las adicciones también, los números en torno a personas privadas de libertad que tienen alguna relación de problema con la adicción son alarmantes. Entonces ahí hay un gran problema que hay que atacar por varios frentes, ya sea desde la salud, desde la política social en territorio, desde el acceso a la salud mental, las instituciones en torno a la adicción, las situaciones familiares, la construcción de comunidad, que es básicamente eso.

¿Sos una mujer joven pero Militante vieja ? Joven biológicamente por edad, pero en realidad con una concepción política construida y reflejo de los más viejos de tu fuerza política.

Puede ser, pero creo que se combina un poco con la juventud. Se combina en gran medida con la juventud, sí. He sido muy influenciada y he recibido también esa educación de conciencia social en términos generales, y que me ha tenido como muy pegada a una concepción capaz más vieja, pero que la asumí creativamente. Dije "esto es lo que pienso y me quedé con esa versión, la puse en diálogo". También salí a otros lugares de construcción colectiva donde había otras jóvenes que piensan diferente, que piensan otras cosas. Dentro del Frente Amplio, por ejemplo, hay otras juventudes que piensan otras cosas. Dentro de mi propia juventud hay jóvenes que piensan otras cosas. Y creo que eso se nutre en el diálogo y en la construcción cotidiana de organización, en ponerse a organizarse con otras, básicamente.

¿El Frente Amplio es un partido tradicional más?

No; es parte de la tradición política más rica del Uruguay, porque la construcción de Frente Amplio nace del pueblo y es hija del pueblo. Y en ese sentido vino a patear el tablero de la alternancia de los partidos tradicionales en la historia del Uruguay, y a construir otra cosa, construir una fuerza política que pueda englobar también diferentes opiniones y diferentes concepciones dentro de sí misma, pero con un mismo objetivo común que es la gente gobernando para sí misma. Y eso creo que es lo primordial.