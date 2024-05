El salario no rinde en esta economía cara para producir, trabajar y consumir

Vallcorba dijo que, fundamentalmente, en los primeros 10 años de administración del Frente Amplio no sólo la economía creció, sino que aumentaron también los ingresos de los hogares a un ritmo por encima de la media histórica.

Respecto a los ingresos de los hogares, el economista sostuvo que “lo que está fuera de lo normal es la evolución que tuvieron entre 2018 y 2023. Esos 6 años son atípicos porque los ingresos cayeron y lo normal es que este crecimiento que ahora se verifica hubiera sucedido antes y no seis años después”.

“El Frente Amplio tuvo 10 años de crecimiento económico y de la mano de ese crecimiento con políticas distributivas, aumento de salarios y jubilaciones, hubo un aumento significativo de ingreso de los hogares y crecimiento con distribución porque además hubo aumento de salarios y empleo. Todos los trimestres alcanzábamos un nuevo récord pero no tenía sentido decirlo cada tres meses por lo mismo que comenté al principio”, dijo Vallcorba.

Los primeros cuatro años de este gobierno estuvieron marcados por la caída significativa que se dio en 2020 debido a la pandemia, pero “la recuperación posterior de los ingresos de los hogares fue sustancialmente más lenta que la de la actividad económica, ya que a fines de 2021 el PIB había recuperado los niveles prepandemia; en cambio, el ingreso de los hogares recién lo hizo dos años después, a fines de 2023. La economía se empezó a recuperar, pero el ingreso se mantuvo rezagado. Los salarios cayeron en ese período y los empleos creados fueron de bajos ingresos con más cantidad de personas que perciben menos de 25 mil pesos mensuales. Entonces, la recuperación de ingresos recién se ha alcanzado a fines de 2023”.

En resumen, la recuperación del salario y del ingreso de los hogares se dio en forma rezagada con respecto al crecimiento económico. “Si se considera el cierre de 2023, el producto se ubicaba 4 % por encima de 2019 y el ingreso un poco por debajo del 2 %”, indicó.

¿Cómo se entiende la mejora de ingresos en los hogares al tiempo que el 64 % de la población no llega a fin de mes? Porque existen niveles de ingresos que no son elevados y, al mismo tiempo, es una economía cara para producir, trabajar y consumir. En ese contexto continuó el economista los ingresos rinden menos que si se tuviera una situación con precios diferentes. O sea, si bien el ingreso aumentó levemente, la economía es cara y por tanto el problema de los hogares que no llegan a fin de mes sigue estando presente”.

El ingreso de hogares entre cierre de 2023 y 2019 esconde una heterogeneidad entre Montevideo e interior: los ingresos en el interior del país a fines de 2023 eran 3 % más bajos con respecto al cierre de 2019. Hay una recuperación mayor en Montevideo y un rezago en los ingresos en el interior, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística.