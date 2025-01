"Hoy nos encontramos con una institución que prácticamente no tiene control del gasto"

Desde el punto de vista de las implicancias políticas institucionales, la modificación trajo como consecuencia que algunas prerrogativas que tenía la representación de la Intendencia, que lo hace a través del presidente del Directorio de la Mesa Ejecutiva, se perdieron, porque la propia ley así lo estableció.

La removió; y como consecuencia de eso hoy nos encontramos con una institución que, grosso modo, podríamos decir que prácticamente no tiene control de gasto, porque en alguna medida desde el proyecto original quien hacía el control de gasto, a través de estas prerrogativas, era la Intendencia Montevideo, y tras la ley de agosto de 2024 ese control del gasto se perdió.

Vale decir que además nosotros no tenemos ningún otro control de gasto a pesar de ser una empresa pública. Por tanto, todo lo que es gastos simplemente pasa por un órgano de dirección que son Mesa Ejecutiva o Directorio y que, como te decía, quien en algún momento hacía alguna función de control de gasto ahora ya no lo puedo hacer.

¿Y quién hace el control de gasto en este momento?

No, no hay. Una mayoría circunstancial en el Directorio o en la Mesa Ejecutiva puede determinar la política de gasto. No pasa como en otros organismos del Estado, donde tiene que haber una intervención preventiva del Tribunal de Cuentas. Estoy hablando de mecanismos que en otros ámbitos se dan y que, bueno, en este lugar no; se ha removido que esa tarea la cumpliera la Intendencia.

¿Eso en qué repercutió?

Bueno, ha repercutido en la toma de decisiones de adquisiciones de bienes y servicios, muchas veces en procesos donde se ha optado, en algunos casos, por contrataciones por los servicios más caros.

Ha habido casos concretos de aprobación de resoluciones donde se ha tomado la decisión de poner a comercialización espacios de la UAM a menor precio del que está en el mercado. Ejemplos concretos, son esos dos.

El nuevo rol más protagónico de los grandes productores a partir de los últimos cambios, ¿qué impacto ha tenido en la fijación de los precios?

Yo creo que, a partir de esta modificación, por ejemplo, en algunas resoluciones que han hecho, que han determinado baja de la tarifa en los derechos de entrada para nuevos operadores, se ha pensado una acción de mayoría que ha establecido valores de referencia que son muy inferiores a los propios indicadores que se venían dando en la UAM en los últimos tres años.

Eso es un ejemplo concreto que significa, en última instancia, que esa reducción del valor de referencia para quienes van a ingresar, que van a ser operadores, hace que se encuentren ahora con escenarios de adquisición de locales a un precio menor al que era el promedio de la propia UAM en los últimos años.

¿Cómo es el vínculo entre los grandes productores con los medianos y chicos a partir de la participación de los primeros en la toma de decisiones?

Bueno, en la clasificación de grandes y pequeños productores, en realidad aquí lo que predomina son empresas comerciales, que son las que más se expresan. De hecho, en la representación de los productores, muchas de esas son empresas comerciales de aquí; se presentan en el Directorio como productores, pero son grandes empresas comerciales que tienen una parte de producción propia y otra parte de comercialización. Quizás el área de comercialización desde el punto de vista de la empresa sea el más importante. Entonces es muy difícil para nosotros discernir entre grandes y pequeños.

Lo que sí está claro es que, en general, las pocas medidas que se han empezado a observar como una tendencia tienen mayor orientación a favorecer a los emprendimientos más grandes.

¿Se puede afirmar que hay un proceso privatizador de la gestión de la UAM?

Yo creo que no es evidente en este momento que haya un proceso de privatización, salvo algunas cosas de la gestión en que esa privatización se expresa en la mayoría de los directores sociales en la Dirección, junto con la representación del Poder Ejecutivo, pero es muy incipiente como para en estos momentos hacer alguna aseveración.

Yo podría decir que son más bien percepciones. Y las percepciones estarían concentradas en una suerte de privatización de la gestión.

¿Y en qué aspectos particulares lo percibe?

Por ejemplo, en la aplicación de las tarifas.

Aniversario301.jpeg

Acerca de una denuncia presentada en Fiscalía por presuntas irregularidades en el precio convenido con un concesionario, supuestamente 18 veces menor que el resto, ¿qué comentarios y explicaciones tiene?

De la caracterización de irregularidad yo, por lo menos, tomo distancia.

Este es un proceso que se dio incluso mucho antes de que viniéramos aquí a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Fue en el marco de la mudanza y de decisiones que se tomaron en la mudanza.

Claramente esta situación fue de un arreglo comercial, como hubo con muchos operadores que tuvieron cierto tipo de variaciones de sus contratos respecto a lo que era un precio de tarifa de lista, que era la referencia.

Esto pasó con muchísimas de las empresas. Entonces fueron arreglos claramente comerciales, por lo cual, insisto, no sé si cabe en la categorización de irregulares por cuanto eran arreglos comerciales.

De todas maneras, nos consta que algunos directores han presentado esto ante la Fiscalía y hasta el momento hace bastante tiempo que se enuncia que se presentó esto, pero no tenemos constancia de que haya habido ningún avance de parte de la Fiscalía en el tratamiento de estos temas. Por tanto, sabemos que hay algunas personas que tienen juicios de valor sobre eso y los llevó a presentar denuncias ante la Fiscalía.

Tenemos entendido que incluso algunos han expresado que han presentado ampliaciones, pero quien tiene que actuar, que es la Fiscalía, no decimos que no haya habido acciones, pero en particular desconocemos si ha habido avances.

Este tema derivó en la salida de dos funcionarios; el gerente financiero, Jorge Martínez, y Flavia García, de la oficina de Tesorería y Cobranzas…

Sobre estas dos personas en lo particular no tenemos constancia de que haya habido presentación de denuncias. Sí ha habido mucho trascendido a nivel de medio de comunicación sobre su conducta, sobre su comportamiento. No tenemos presente que haya habido una denuncia. Pero no tener presente, insisto, no significa que no exista.

¿Pero estas dos personas fueron efectivamente desvinculadas de la UAM?

Las personas ya fueron desvinculadas en forma introspectiva hace unos cuantos meses.

¿Por qué tema en particular?

Bueno, se manejó un informe de la Unidad de Auditoría Interna donde hicieron juicio de valor sobre el comportamiento de su trabajo y eso fue lo que se utilizó como fundamento para desvincularlos.

En ambos casos eran arrendamientos de servicios, entonces la desvinculación fue simplemente transmitir que no continuaban más y por ahí se terminó la relación de estas dos personas con la UAM.

Con respecto a una ampliación de la denuncia a fines del año pasado, también a partir de un informe de la Unidad de Auditoría Interna que observó seis cuestiones puntuales, tres de ellas con un eventual “riesgo de fraude”, relativas a una supuesta discrecionalidad en la emisión y el control de las notas de crédito otorgadas, ¿qué consideraciones tiene para hacer?

Sobre la ampliación de la denuncia no tengo constancia. Entonces en lo que sí puedo expresarme es en aquello de lo que tengo constancia, porque son documentos públicos, de la presentación de los informes de la Unidad de Auditoría Interna.

Lo ha estado haciendo a lo largo del 2024. Lo ha presentado para algunos aspectos más que este hecho referido a las notas de crédito.

El informe se concentra sobre observaciones en los procedimientos y hace una cuantificación de lo que podría haber sido un riesgo de fraude; entre paréntesis, digo que todos los informes que hemos recibido siempre han estado pautados por tomar medidas para evitar riesgos de fraude; cierro paréntesis y vuelvo al informe de notas de crédito. El informe central fue presentado los últimos días del año pasado en un directorio, con algún conjunto de sugerencias propio de cualquier informe de auditoría que identifica un problema, trata de sustanciar cuál es el problema y sugiere recomendaciones para superarlo.

Y bueno, en el caso concreto de las notas de crédito, en el día de mañana (miércoles 22) tenemos una reunión de la Mesa Ejecutiva de la UAM donde ya está incorporado en el orden del día e ingresada una propuesta de adecuación de los procedimientos de emisión de notas de crédito, con lo cual calculo que no va a haber mayores inconvenientes para ser aprobado.

Pero sí, la Unidad de Auditoría Interna detectó el problema de las notas de crédito, presentó sus informes, fue presentado ante el Directorio en diciembre del 2024, e inmediatamente se tomaron cartas sobre el asunto. Espero que antes de que termine enero de 2025 tengamos, en el ámbito de dirección que corresponda de la Mesa Ejecutiva, aprobado un procedimiento de adecuación que trate de levantar las objeciones que fueron indicadas por la unidad de auditoría.

A diferencia de otros actores de la institución, ¿usted entiende que se debe resolver internamente y que no amerita que esto pase a la órbita judicial?

Indudablemente son dos ámbitos diferentes. Un procedimiento es un procedimiento administrativo de la empresa. En general, en todas esas cosas ha habido siempre una receptividad inmediata a tratar de resolverlas. Algunas las hemos hecho con más celeridad, otras están llevando un poco más de tiempo. Esta de las notas de crédito se consideró con celeridad.

Eso es lo que es el funcionamiento de la empresa, nada diferente a lo que pasa en otras empresas, a mi manera de ver. Otro capítulo u otra área es el tema de las percepciones desde el punto de vista de algunos directores sobre si ese riesgo de fraude es mérito suficiente como para presentar denuncias ante la Fiscalía.

Algunos lo han entendido así, lo han presentado en la Fiscalía. Hay que esperar que actúe ese ámbito y bueno, corroborará, o no, la eventual existencia de alguna irregularidad y, en función de eso, sancionará acorde a la magnitud de la falta. Pero como institución nunca hemos sido convocados. Suponemos que la Fiscalía convocaría a la institución para verificar, pero no tenemos ninguna señal sobre los avances.

¿Qué balance hace de estos cuatro años y cuáles son las perspectivas a futuro?

La operativa de la UAM es en lo que siempre nos quedamos mucho más tranquilos, porque es lo que está funcionando en forma excepcional. Este es un lugar que vamos a cumplir durante cuatro años, que lo único que hace es crecer en volumen de comercialización, en llegada de empresas, en facturación, en mejora de los servicios y siempre teniendo presente que es un proyecto de futuro que abrió en febrero de 2021 con una innovación para los procedimientos, para su funcionamiento, y en aquel momento no había uno similar en toda América Latina. Entonces era un proyecto de modernización importante, con muchos desafíos que implicaban aprendizaje y que viene aprobando con nota buena parte de esos desafíos que se sintetizan en que la operativa cada día funciona mejor; hay agilidad, hay seguridad, hay limpieza, empiezan a consolidarse espacios que fueron diseñados para diferentes tipos de usuarios.

Recordemos que esto empezó para sustituir al Mercado Modelo, que era tan solo un mercado mayorista de frutas y hortalizas, pero ahora nosotros aquí tenemos el mercado de frutas y hortalizas, tenemos el mercado polivalente, tenemos zonas de actividad complementaria, tenemos zonas de industrialización.

Todo esto son innovaciones respecto al Mercado Modelo. La realidad, afortunadamente, nos va demostrando que aquellos proyectos se van cumpliendo y este proyecto de futuro va encontrando realidades bastante próximas a lo que se estableció en el proyecto, del cual estamos muy contentos y significa que hay que seguir trabajando, porque siempre oportunidades de mejorar se van a ir presentando.