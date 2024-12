"Tenemos un desafío para construir una Montevideo más igualitaria"

-Un aniversario en números muy redondos, como el de los 300 años, lleva a planificar y pensar actividades que contribuyan a rememorar y evaluar lo que se ha hecho en la construcción de la ciudad: qué perspectivas hay, qué necesidades tiene, qué cosas hacer para que efectivamente mejore y cómo reconstruir también parte de esa memoria. Este marco de 300 años ha abierto muchísimas posibilidades para poder, primero, celebrarlo. Creo que el hecho de que una ciudad cumpla 300 años y tenga actividades para conmemorar ese acontecimiento es importante, pero también lo es reconstruir su memoria. Nos centramos, en esta ocasión, en reconstruir historias de los barrios, de las personas que han contribuido a la formación de Montevideo; aquellos hombres y mujeres que fueron clave para la conformación de la ciudad actual. Nos parecía sumamente importante reconocer y contar las historias barriales, las acciones y demás sobre cómo se fueron conformando, ya que esto tiene que ver con la estructura de esos 300 años.

Decíamos que teníamos una idea de cómo venimos, qué se ha hecho, cómo ha evolucionado esta ciudad y qué perspectivas tiene para los próximos 50, 100 o 300 años. ¿Cómo imaginar que debe ser esa reconstrucción de la ciudad? ¿Hacia dónde debería apuntar? ¿Qué cosas son necesarias para cubrir las necesidades actuales? ¿Cómo deberían modificarse algunos aspectos? Bueno, creo que eso es parte también de pensar, a partir de estos 300 años, qué necesidades, qué utilidades y qué acciones debe tener la nueva Montevideo.

Es claro que se han hecho muchas cosas, pero como las actividades siguen, ¿qué es lo que viene?

-La idea es seguir. Hay cuestiones que han empezado pero que requieren tiempo. El proceso fundacional de Montevideo arranca en el 1724 y culmina recién en el 30. Ahora, lo que viene pasa por seguir reconstruyendo memoria, historias, seguir reconociendo personas, acciones, instituciones que dieron vida a Montevideo. Eso es una cuestión que efectivamente nosotros queremos seguir desarrollando. Y eso tiene que ver también con seguir generando espacios para construirlo. Cómo celebrar los barrios a partir de 300 años nos parece también un elemento importante de que esto no quede como una cuestión centralizada o en las centralidades de Montevideo, sino que empiece a reconocer las particularidades de los barrios. Creo que ahí hay buena parte de la esencia de Montevideo que todavía, en algún caso se ha venido perdiendo, pero en otros casos siguen habiendo identidades barriales muy fuertes y creo que hay que resaltarlas, reconocerlas y ponerlas en valor.

Montevideo tiene, como me imagino debe haber tenido a lo largo de sus 300 años, problemas concretos que afectan la vida cotidiana de las personas. ¿Cuáles son las dificultades que desde el punto de vista de la Intendencia hoy enfrenta la ciudad y cómo trabajar hacia su superación?

-Bueno, yo creo sin duda que a través de 300 años se encuentra de todo a nivel de Montevideo. Una ciudad sitiada por varios años en la Guerra Grande, las épocas de pestes o de la fiebre amarilla, todo ese tipo de cosas. La Montevideo de la inmigración de principio del siglo XX. Muchos problemas. Hoy creo que tiene que hacer frente a algunas cuestiones vinculadas al hecho de que sigue siendo, al igual que todo el país, una ciudad de desigualdades. Sigue siendo desigual y creo que eso afecta la posibilidad y armoniosidad de la propia urbe. Existen desigualdades de ingresos muy fuertes, desigualdades en términos de riqueza y en términos de oportunidad de superación, obviamente, porque sigue teniendo un cinturón periférico pobre o empobrecido. En los últimos cinco años esto se ha profundizado y ahí tenemos un desafío para construir una Montevideo más igualitaria en oportunidades para todas y todos. La actualidad tiene que ver con la necesidad de generar una propuesta que efectivamente reduzca las desigualdades, que genere derechos en poblaciones que hoy están vulneradas.

Creo que ahí todavía hay un desafío importante. Se ha venido trabajando mucho desde el Gobierno departamental; no solo en este período sino también en los anteriores, pero me parece que hay todavía necesidad de avanzar. Incluso de pensar en cómo poblar Montevideo. Estamos en una ciudad que ha venido cayendo en términos poblacionales, sobre todo por la emigración hacia un área periférica metropolitana con características muy diversas. Y se van todos: se mudan sectores ricos, sectores medios y sectores pobres. Entonces, estamos ante cuestiones que hay que enfrentar y pensar de maneras distintas.

En este contexto hay que ver cómo se hace un foco para que Montevideo siga siendo atractiva para vivir. Qué características tiene, qué es lo que se demanda, cómo no expulsar a aquellos que no pueden ni pagar los mínimos necesarios. O sea, hay que repensar una Montevideo que crezca poblacionalmente.

Por ejemplo, tenemos necesidad de vivienda, pero tenemos muchas viviendas vacías. Eso implica repensar un repoblamiento y cómo llevarlo adelante. Tenemos un desafío, obviamente, como en todos los lados, para asentar esa población, para crear, para mejorar las oportunidades. Hablamos de oportunidades laborales en un mundo muy desafiante en términos de mercado de trabajo, donde vemos una inquietante proliferación de la inteligencia artificial que amenaza los puestos de trabajo más estandarizados, que corren riesgo de robotización, mecanización y empezar a perderse. Ahí tenemos que ver cómo se empiezan a generar los nuevos puestos de trabajo del futuro para que esas personas tengan posibilidades y oportunidades de desarrollo.

También cómo pensar temas urbanos. Creo que tenemos que enfrentar el enorme desafío de remodelar toda la estructura de transporte general. El uso masivo de transporte individual en Montevideo viene siendo un problema, lo es en todas las ciudades que tienen un porte similar. Ahora, si nosotros no logramos construir una alternativa sólida, confortable, económica, mediante mecanismos de transporte público, esta ciudad se va a volver insostenible desde el punto de vista de la movilidad. Por eso un desafío que hoy tenemos es, no que se frene el crecimiento del parque automotor, eso no va a ocurrir, no ocurre en ningún lado, sino generar nuevas alternativas. Que las personas, aunque tengan vehículos automotores, usen transporte público, usen transporte activo, busquen mecanismos distintos. Ahí hay un desafío muy importante. Y para eso se necesita reacomodar, reconvertir, reposicionar y transformar de manera bastante radical el sistema de transporte público. Me parece que ahí tenemos un desafío más que importante en términos de cómo llevar adelante ahora.

La ciudad y su transporte

En referencia al transporte público, cuando asumió la actual Administración departamental, se presentó al Poder Ejecutivo un proyecto de tres corredores. Posteriormente surge una iniciativa privada de un tren hacia la Ciudad de la Costa y, más adelante, Cinve hace la presentación también de un sistema. ¿Montevideo necesita esas reformas tan profundas?

-Sí, yo creo que sí, porque Montevideo viene incrementando los niveles de movilidad por transporte privado en detrimento del transporte público. Si uno mira la serie de venta de boletos de largo plazo, va a encontrar caídas. Se cae la venta de boletos. Se incrementa también la cantidad de parque automotor y se aumenta la circulación del parque automotor privado. En muchos lugares se está haciendo un problema de congestionamiento. Eso tiene un problema de circulación, lentitud para generar tiempos de traslado y, bueno, desde el punto de vista de la administración también mayores costos en términos de reparación de infraestructura. Y, además, deterioro de la calidad del aire por emisiones. Quizás eso pueda bajar si empieza a darse un cambio de matriz energética. Ese cambio con los ómnibus viene siendo bastante interesante y avanza la apuesta hacia transporte eléctrico. A nivel de automóviles particulares todavía sigue muy lento. Lo cierto es que las infraestructuras de las zonas centrales de las ciudades ya están generadas. Es muy complejo que se puedan crear nuevos espacios. O sea, no hay forma de ensanchar espacios viales. Hay una sociedad consolidada que ya está, que limita las posibilidades de vías públicas.

¿Cuál es la forma de ganar en sustentabilidad, de ganar en tiempos, de ganar en calidad de vida? Es que efectivamente reduzcamos nuestro uso de vehículos privados e incrementemos los niveles de uso del transporte público. Eso creo que es una transformación que se la deben y la tienen todas las ciudades del mundo. O sea que dependiendo de la escala, ver cuál es la herramienta adecuada. Yo creo que hoy uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿cuál sería la herramienta adecuada para Montevideo? ¿Son corredores?, ¿de qué mecanismo? Corredores, básicamente, sí, porque uno necesita, para ganar tiempo en el transporte público, exclusividad de circulación. En el sistema de tránsito mixto, como tenemos nosotros, el transporte público es muy lento. ¿Pero es muy lento por qué? Porque viene en relación a todo otro tipo de vehículos. Básicamente para ganar en términos de velocidad se necesita una segregación. ¿Esto implica hacer un metro o un corredor? No sé. Son cuestiones para evaluar en términos de la escala que tenemos, creo que no hay solución única para todo tipo de ciudades. ¿Cómo hacerlo? ¿Tiene que ir a nivel de superficie, tiene que ir a nivel enterrado, tiene que ir aéreo? También son mecanismos que están en debate porque por suerte hoy hay cuestiones de infraestructura importantes para hacerlo en distintos niveles, material rodante muy distinto, o sea, hay alternativas que uno puede empezar a pensar cuál sería la ideal para Montevideo.

Nosotros creemos que tenemos que avanzar por ahí. Así lo presentamos al inicio de esta administración. Hoy han aparecido algunos proyectos. Creo que sobre todo el que tiene que ver con Cinve muestra una integralidad de un problema en la zona noreste y este, porque en realidad el principal foco de congestión, el otro proyecto de iniciativa privada no lo trata, que es el eje 8 de Octubre y Camino Maldonado, el eje de mayor circulación. Sí está planteado en el proyecto de Cinve. Y cómo resolver la articulación del eje Avenida Italia y el eje 8 de Octubre en la entrada de 18 y hacia el centro me parece que también es un punto clave que tiene que solucionarse de las dos maneras; tiene que solucionarse con una propuesta integral sobre los dos sistemas, que si no en realidad va a generar un problema sobre el foco 18.

En 18 de Julio la Intendencia hizo una obra que estuvo rodeada de polémica en su momento, como fue la ciclovía. ¿Se va a seguir con una apuesta a este otro tipo de transporte?

-Sí. El transporte activo, bicicletas, también mayores sendas peatonales y demás es otra apuesta que tenemos que hacer. Hoy tenemos una red de ciclovías, por lo menos primaria, ubicada en buena parte de la ciudad. Hay otras zonas que no tienen ese sistema. La idea es hacer una red que contemple por lo menos las grandes conectividades de la ciudad, que uno pueda moverse por ciclovías en distintos tramos. Esto implica hacer algunas conexiones. Estoy pensando en la ciclovía de Bulevar Artigas con la de Centenario, por ejemplo, a través de (José Pedro) Varela, habría que hacer algunos otros focos de conexión. Pero hoy empieza a haber más densidad de una red de ciclovías. Creo que hay que expandirla sobre todo hacia el área oeste, que tiene menores niveles o inexistencia de ciclovías.

Creo que esa zona también tiene que avanzar y darle condiciones de seguridad a los ciclistas para que efectivamente puedan circular. Eso también va a alentar. Si se puede circular seguro, con condiciones, que es lo que piden los ciclistas, es decir, ir en un tránsito segregado donde van otros ciclistas pero no ya un ómnibus, un camión y ese tipo de cosas, se valora mucho y creo que puede alentar a que aparezcan nuevos nuevos usuarios.

Problemas y nuevas realidades

Montevideo en estos años ha sufrido un cambio hasta físico. Aquella cosa tradicional de la Ciudad Vieja y el Centro, que concentraban casi toda la actividad comercial, financiera, económica, ha cambiado. Ante eso, ¿hay proyectos o ideas como para ir atendiendo esa realidad?

-Obviamente las ciudades han cambiado y lo han hecho, en parte, por los avances tecnológicos. Han cambiado también mucho cómo ubican sus estructuras las distintas actividades económicas. Hoy, en realidad, en casi todas las ciudades del mundo uno ve multicentralidades. Alguna puede ser que no, que todavía mantenga esos cascos más históricos como únicos centros. Pero en realidad, habitualmente hay sistemas de multicentralidad en los cuales los centros tradicionales cumplen determinados roles y características, pero empiezan a aparecer otros espacios que van cubriendo otro tipo de actividades. Pensar, por ejemplo, en las dinámicas comerciales: los sistemas de grandes superficies de centros comerciales han, digamos, cambiado el perfil sobre algunos barrios. No sólo en el Centro, sino también lo que era La Unión o el Paso Molino, por ejemplo, generando nuevas centralidades comerciales por fuera de las ya existentes. Pero también otro tipo de actividades empresariales, más financieras y más bancarias se han mudado de Ciudad Vieja, o existen en Ciudad Vieja pero han replicado oficinas en otros lados. Pienso en el sistema de World Trade Center o Carrasco ahora, donde existen polos básicamente de actividades financieras diferentes. Cómo trabajar eso también implica esas multicentralidades de pensar la ciudad de una manera distinta.

Y eso también tiene que ver con los sistemas de movilidad, lo que nos lleva al desafío de cómo hacer que algunos barrios centrales no caigan, o sea, reflotarlos en otras cosas. Nosotros quisimos hacer en este periodo una fuerte apuesta a la Ciudad Vieja como barrio histórico, como reconstrucción de un espacio que entendemos que debe tener las características de un foco, sobre todo para turismo, para visitas, para paseos, remodelando espacios, cambiando algunas situaciones. Entendemos importante que empiece a tomar un valor más turístico que el que tenía hace unos años, cuando la vida se la daba a otros sectores.

Pensar en que cada vez hay más viajes en el mundo, hay más movilidad, sobre todo después de la pandemia, es pensar también que Montevideo va a recibir más visitantes y que recibirlos tiene mucho que ver con mostrarles los cascos históricos. Por eso también la reconstrucción de la fachada, la reconstrucción de los edificios con valor patrimonial, cumple un aspecto clave para la Ciudad Vieja. Lo mismo también en el Centro. Y repoblarlos. Son áreas con muchos servicios. Pensar en el repoblamiento de estas áreas, de estos barrios me parece que es importante. Hay una apuesta ahí. El sistema cooperativo en Ciudad Vieja ha crecido mucho, así que me parece que también hay una cuestión de agregar habitantes a esos espacios.

En este contexto, hay que ver cómo se hace un foco para que Montevideo siga siendo atractiva para vivir En este contexto, hay que ver cómo se hace un foco para que Montevideo siga siendo atractiva para vivir

Hemos avanzado, por ejemplo, con las semipeatonales en Rincón, Colón y Reconquista, tratando de hacer una apuesta también a generar nuevas actividades, nuevos polos, permitiendo una circulación peatonal mucho más fluida, amigable. Pensando que este casco histórico también tiene que tener mucho más transporte activo y de repente menos transporte motorizado. Esto no es una novedad de Montevideo, pero sí avanzar en ese camino.

Ahora, mencionó el turismo y Montevideo es el principal centro receptor de turismo del país. ¿Hay proyectos, ideas? ¿Hay ideas de seguir proyectando a Montevideo como centro turístico?

-Sí, ahí nosotros hemos apostado y hemos recibido algunos premios de turismo inteligente, esto es poder planificar el viaje, tener las oportunidades en línea y hacer las compras y las reservas desde el celular. La posibilidad de generar mecanismos de paseo que incluyan el teatro y dónde comer, o pasear por tal lado, o compras y después un paseo. Buscar este tipo de cosas.

Hicimos una feria de turismo el año pasado, también con éxito importante. Aprobamos ahora también nuestro Plan Departamental de Turismo con fecha al 2035. Eso es un plan de aquí a 10 años. Y eso me parece que es importante porque efectivamente hay una agenda turística que incluye no sólo a la Intendencia sino también a operadores privados, a la academia, a los municipios. Tratar de articular eso me parece muy importante. Montevideo tiene que ser un foco de atracción interesante, es el destino del país que mayor cantidad de turistas recibe, pero a su vez me parece que tenemos un potencial para incrementar ese número de manera muy importante.

Y además es también el principal centro cultural. ¿Eso también está potenciado?

-Hoy hay la oferta cultural en todo sentido, teatro, música, cine, artes plásticas, fotografía, centros de exposición, salas de diversos tipos, espacios culturales abiertos; o sea, hay una gama muy interesante de propuestas que es también un atractivo para un sector turístico, también obviamente para el local. Un buen acompañamiento de ofertas culturales diversas también me parece que es importante.