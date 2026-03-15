Trabajadores de la construcción van a las urnas para elegir nueva conducción del Sunca

"Por lo tanto, la elección juega un rol muy importante. Es un respaldo a la organización sindical y a la delegación que nos va a representar en los Consejos de Salario", sostuvo Díaz.

Sunca y negociación

Al respecto, recordó que aunque la historia de la negociación colectiva tiene su origen en 1943, en la construcción es incluso anterior, y se ha visto interrumpida en algunas oportunidades, para el sector se mantiene desde hace 26 años. "En el Congreso hicimos un repaso de los avances en el marco de los Consejos de Salario. Para nosotros la negociación colectiva tiene un valor muy importante, porque buena parte de nuestras conquistas, no todas, se generaron allí. Los Consejos de Salario, nos han cambiado la vida para mejor a los trabajadores, a nuestra familia y a buena parte de la sociedad", sostuvo. Además, "las conquistas alcanzadas no terminan en la puerta de la obra. Ejemplo de ello es que vivimos en un país donde el 80 % de los uruguayos vive de un salario fijo mensual. Por lo tanto, tiene una importancia directa en la economía, porque los trabajadores gastamos en el almacén, en el boliche".

Con respecto a la ultraactividad, el principio por el cual se mantienen las conquistas laborales aunque el convenio haya vencido, precisó que "si cada vez que se venza un convenio el Sunca tuviera que volver a discutir cada uno de los puntos, pasarían dos cosas, o se prende fuego la pradera, o sea, la industria sería un polvorín porque no lo íbamos a aceptar, o de lo contrario, volveríamos a ser los trabajadores de los 90, cuando campeaba la desregulación laboral, cuando buena parte de esos beneficios no existían y la condición del trabajador de la construcción era de empobrecimiento".

Polémica por fondos sociales

Díaz no evitó referirse a la polémica por la estafa en el Fondo Social de la Construcción. "El Sunca hizo lo que tenía que hacer", sentenció. Y precisó que, una vez constatada la situación, "lo primero que hicimos, que de esto a veces se habla muy poco, no fuimos indiferentes, ni barrimos para abajo la alfombra, sino que promovimos una investigación interna y una auditoría externa. Todas aquellas personas que comprobamos materialmente que participaron del robo en el Fondo de Vivienda, fueron lisa y llanamente expulsadas del sindicato".

"Pero no hicimos solo eso, promovimos la denuncia penal. Junto al sector empresarial, que coadministra y coaporta para el Fondo de Vivienda, hicimos la denuncia penal", explicó. "Aportamos testigos a la causa, muchos de nosotros estamos en calidad de testigos en la causa", agregó.

Incluso, "nos planteamos una discusión para que esto no nos pueda volver a pasar nunca más, porque esto nos pegó en las entrañas, nos duele; porque de las mejores conquistas que hemos alcanzado en la historia, en nuestra historia, tiene que ver con los fondos sociales. Miles de nuestros hijos tienen atención odontológica, se entregan cerca de 30 mil sets escolares, porque gracias al Fondo de Vivienda miles de trabajadores y sus familias han mejorado su condición de vida, en lo que tiene que ver con la reforma de la casa, la compra del terreno, el ingreso a una cooperativa".

"En definitiva, se comprueba lo que decíamos: el Fondo de Vivienda no es fuente de financiación ni de ningún partido político, ni de ninguna campaña, ni tampoco de la organización sindical. Obviamente de esto poco se habla", sostuvo. En conclusión, indicó el Sunca, "hizo lo que tenía que hacer".

"El gremio ha respaldado a la dirección del sindicato en cada una de las medidas que ha tomado, porque es lo que teníamos que hacer, repito, fieles a nuestra propia historia", sentenció.

Seguridad laboral

Seguidamente, Díaz explicó el reclamo de mejorar la seguridad laboral que para el Sunca tiene dos aspectos clave: una ley de seguridad laboral integral y la creación de una fiscalía especializada. “Hemos reclamado más recursos para la contratación de más inspectores por parte de la Inspección General de Trabajo. Hay que ver que terminamos con menos inspectores que en 2019. Eso no es casualidad, es porque hubo un abandono de las políticas de seguridad y salud laboral por parte del Estado. Veníamos, entre 2014 y 2019, de bajar en un 50 % los siniestros mortales y no mortales, y pasamos en estos últimos cinco años a una situación contraria”, indicó.

Para el secretario general del Sunca, “es insoportable el abandono de todo tipo de política en materia de seguridad y una situación inaceptable el crecimiento de los accidentes mortales y no mortales, no sólo en la industria de la construcción, sino en el mundo del trabajo”.

Es por esto que el sindicato reclama que resuelva el Parlamento. “Estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de ley nacional integral de los temas de seguridad y salud laboral que incorpora el papel de la Fiscalía, la Inspección General del Trabajo, capacitaciones permanentes, campañas de sensibilización que sean permanentes en el tiempo y para todo el mundo del trabajo", sintetizó. Por lo tanto, “lo que estamos planteando es que el Parlamento apruebe una Ley Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que incorpore todos estos temas”.

Un tema que el Sunca llevará adelante, y que fuera aprobado en el congreso, es la reducción de la edad de retiro. “Nuestra propuesta está en el marco del Diálogo Social; sostenemos que los aspectos más regresivos, más negativos, donde se nos expropió buena parte de nuestros derechos con la 20.130, hay que barrerlos”, explicó. Esto es volver la edad de retiro a los 60 años y 30 de servicio; la prejubilación a partir de los 58 años; el subsidio por actividad compensada; elevar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional, y la eliminación de la AFAP y su lucro.

La elección juega un rol muy importante. Es un respaldo muy grande a la organización sindical y a la delegación que nos va a representar en los Consejos de Salario La elección juega un rol muy importante. Es un respaldo muy grande a la organización sindical y a la delegación que nos va a representar en los Consejos de Salario

“Nuestra propuesta va enmarcada en un planteo general que promueve el movimiento sindical. Hay que recordar que en el período anterior, utilizando las mayorías parlamentarias, aumentaron la edad jubilatoria al barrer. Además, vamos a cobrar menos de jubilación”, sostuvo, y reflexionó sobre la situación del trabajador de la construcción: “Si se miran los últimos 10 años, por ejemplo, cerca del 50 % de los trabajadores no accedieron a la jubilación común. Y muchos de nuestros compañeros están haciendo mil malabares para poder juntar los años para jubilarse. Tanto es así que no se pueden jubilar a los 60, y tienen que terminar trabajando por lo menos tres, cuatro o cinco años, o cinco años más”.

Esto se debe, entre otras cosas, a que “esta es una industria con altos niveles de informalidad. Por lo tanto, un trabajador de la construcción, cada 10 años de trabajo promedio, aporta años y monedas. Ante esto proponemos la jubilación a partir de los 55 años de edad, con 25 años de trabajo”.

La iniciativa “va acompañada de una propuesta de financiamiento. Creemos que es una propuesta que a priori no precisaría de Rentas Generales. Hay herramientas que podemos utilizar, de la propia industria. Es una propuesta que costaría entre 28 y 17 millones de dólares. Por lo tanto, planteamos que hay algunas cosas que son importantes a los efectos de la financiación”.

Una de ellas, precisó, tiene que ver con decisiones de muchos años. “En 2002, Uruguay vivió una crisis económica muy importante y como forma de motivar a la industria de la construcción, se le rebajó un 9 % de los aportes patronales. Bueno, hoy no estamos en aquella industria, ni estamos en aquel momento del país. Perfectamente se podría revisar ese aporte patronal, a los efectos de poder ayudar a resolver y atender esta situación”, indicó.

Por otro lado, el Banco de Previsión Social exonera a las AFAP el 1 % por gastos de administración. En el caso de la construcción, que “aportamos por la Ley de Unificación de Aportes, así como se le financia o se le exonera los gastos de administración, perfectamente podría también exonerarle los gastos para la industria de la construcción. Y esos recursos volcarlos para la financiación del cómputo jubilatorio”.

El tercer aspecto es la vivienda promovida. Desde el punto de vista de la inversión y la creación de empleo, sobre todo en la industria de la construcción, es muy bueno. Pero todos sabemos que tiene varias exoneraciones, se la motiva permanentemente. No pretendemos que le saquen toda la exoneración, pero se podría revisar y capaz que una parte de eso también podría venir a los efectos de la financiación”, concluyó.

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Una elección donde la urna busca al trabajador

El 24, 25 y 26 de marzo no serán días cualquiera para los trabajadores de la construcción. Durante 72 horas asistirán a un ejercicio de democracia sindical: las elecciones del Sunca. El proceso, que renovará autoridades, busca ratificar el rumbo de un sindicato que representa a una fuerza laboral de entre 40.000 y 50.000 trabajadores.

Lo que hace única a esta elección es su despliegue territorial. A diferencia de otros comicios, aquí la urna busca al trabajador. Desde las 5:00 de la mañana, equipos de la Comisión Electoral Central se desplazarán hacia cada rincón del país donde haya una obra, un peaje o una planta extractiva, explicó a Caras y Caretas Mateo Carvalho, integrante de la comisión central electoral.

"Es la reafirmación de la democracia obrera", señaló. El padrón incluye no solo a los trabajadores de la construcción propiamente dicha, sino también a las ramas anexas: peajes, hormigón, cerámica y extractiva, permitiendo el voto tanto de afiliados como de no afiliados que se encuentren en planilla.

A diferencia de la política partidaria tradicional, explicó Carvalho, “en el Sunca las listas no compiten con programas distintos”. El programa de acción fue definido previamente en el Congreso realizado en febrero. “Quien gane la elección tendrá el mandato de ejecutar lo resuelto en torno a seguridad social, salud y bienestar, justicia laboral y reducción de la jornada laboral”, precisó.

Sobre el primer punto, el Sunca reclama bajar la edad jubilatoria a los 55 años con 25 años de aportes, dada la alta exigencia física del rubro. En cuanto a salud y bienestar se propone la creación de un quinto fondo social destinado específicamente a la salud mental y el tratamiento de adicciones.

También el sindicato trabajará en impulsar la creación de una fiscalía especializada en accidentes de trabajo, buscando mayor rigor en la seguridad en obra.

Finalmente está la cuestión de la reducción de la jornada laboral, “un reclamo no solo de los trabajadores de la construcción sino de todo el movimiento sindical en su conjunto”.

Para estas elecciones se presentan tres listas, dos con expresión nacional y una departamental, a saber:

Lista 658 (Agustín Pedroza), actual corriente mayoritaria, con estructura en los 19 departamentos. Sus miembros ocupan la mayoría del Consejo directivo del sindicato; lista 584 (Manuel Barrios), con presencia en 14 departamentos, y la Lista 14411 (Wilson Piri Correa), con base en un departamento.

Al cierre de la votación, el 26 de marzo, las urnas llegarán en caravana al local central del Sunca, donde serán custodiadas y contadas bajo la observación de delegados de todas las listas e invitados de la Corte Electoral y el Ministerio de Trabajo.

Se espera que para la mañana del 27 de marzo el sindicato tenga nombre y apellido para su nueva dirección, la cual asumirá en abril “con el desafío inmediato de negociar el próximo Consejo de Salarios, un hito que marcará el bolsillo y las condiciones de vida de miles de familias uruguayas”.