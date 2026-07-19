Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundial |

fútbol mundial

Españoles residentes en Uruguay celebraron la conquista de su segunda copa mundial

Tanto españoles como argentinos siguieron las alternativas de la final en diversos clubes y bares de Montevideo, aunque solo a los primeros les fue dado festejar.

Españoles y el grito de gol.

Españoles y el grito de gol.

 Gastón Britos / FocoUy
Españoles por las calles de Montevideo.

Españoles por las calles de Montevideo.

 Gastón Britos / FocoUy
Argentinos también celebraron.

Argentinos también celebraron.

 Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Españoles y argentinos residentes en Uruguay, junto a sus familias y amigos, siguieron de cerca la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y se consagró campeona del mundo.

Representantes de distintas instituciones y colectividades españolas se reunieron para ver el partido, compartir comidas típicas y vivir en conjunto la definición del campeonato, señaló un informe presentado por Telenoche (Canal 4). El encuentro se mantuvo igualado durante el tiempo reglamentario y la tensión se extendió hasta el alargue, cuando llegó el gol que definió el título.

Tras el triunfo, varios de los presentes dialogaron con Telenoche y expresaron su alegría por la consagración española.

Españoles y el justo triunfo

"Sin palabras. Era justo. Se demostró que la justicia existe y España es digno ganador de esta Copa del Mundo. Hemos ganado", afirmó uno de los asistentes.

Otro integrante de la colectividad destacó el significado del encuentro para las instituciones españolas en Uruguay: "Después de todo lo que hemos sufrido, merecemos mostrarle a Uruguay que las instituciones españolas estamos presentes y unidos todos para hacer esta celebración".

En ese sentido, otro de los participantes resumió su análisis del partido: "España jugó para ganar y se lo demostró a Argentina".

Temas

Te puede interesar