Españoles y argentinos residentes en Uruguay, junto a sus familias y amigos, siguieron de cerca la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y se consagró campeona del mundo.
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Españoles residentes en Uruguay celebraron la conquista de su segunda copa mundial
Tanto españoles como argentinos siguieron las alternativas de la final en diversos clubes y bares de Montevideo, aunque solo a los primeros les fue dado festejar.