Españoles residentes en Uruguay celebraron la conquista de su segunda copa mundial

Españoles y el justo triunfo

"Sin palabras. Era justo. Se demostró que la justicia existe y España es digno ganador de esta Copa del Mundo. Hemos ganado", afirmó uno de los asistentes.

Otro integrante de la colectividad destacó el significado del encuentro para las instituciones españolas en Uruguay: "Después de todo lo que hemos sufrido, merecemos mostrarle a Uruguay que las instituciones españolas estamos presentes y unidos todos para hacer esta celebración".

En ese sentido, otro de los participantes resumió su análisis del partido: "España jugó para ganar y se lo demostró a Argentina".