Frente Amplio planteará como "grave y urgente" proyecto de primera infancia

“Ojalá se logre”, dijo a Telemundo la diputada Lustemberg, impulsora .El Frente Amplio planteará votarlo en la próxima sesión del Senado; lograrlo o no, dependerá de la voluntad política de la coalición oficialista. En ese sentido, la senadora nacionalista Graciela Bianchi se refirió al tema y dijo que “en principio” el Partido Nacional “no tendría problema” en acompañar la inicativa del FA, pero adelantó que su partido no admitirá el uso electoral del. proyecto

“Lo que no vamos a permitir es que se use electoralmente. Porque a nosotros [por el gobierno] se nos acusa de forma permanente y sistemática de que somos los responsables del aumento de la pobreza infantil y eso no es cierto”, subrayó la senadora en rueda de prensa este lunes.