Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Uruguay | hito |

colaboración

INIA y Embrapa crean la primera unidad mixta de investigación e innovación entre Uruguay y Brasil

El principal objetivo de esta unidad será la integración de acciones en investigación, desarrollo e innovación, con un enfoque en la producción sostenible.

Habrá colaboración para el agro.

Habrá colaboración para el agro.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Se firmó un acuerdo que se dijo histórico entre el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, Miguel Sierra Pereiro, y la presidenta de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Massruhá. Se trata de una colaboración da inicio a la primera Unidad Mixta de Investigación e Innovación entre ambos institutos fuera de sus respectivos países, marcando un importante hito en la cooperación científico-tecnológica entre Uruguay y Brasil.

El principal objetivo de esta nueva unidad será la integración de acciones en investigación, desarrollo e innovación, con un enfoque en la producción sostenible. Además, se promoverá el intercambio de conocimientos entre equipos técnicos y de gestión, se buscará conectar actores del ecosistema de innovación y se apoyarán políticas públicas que fomenten la inclusión socio-productiva.

En un contexto global que presenta desafíos compartidos, como la adaptación al cambio climático, la gestión eficiente de los recursos hídricos, la preservación de la biodiversidad y la necesidad de sistemas de producción más resilientes, esta iniciativa se posiciona como una oportunidad para que ambos países se proyecten internacionalmente. Desde Embrapa e INIA señalaron que este esfuerzo conjunto contribuirá a crear un modelo de producción de alimentos que sea sustentable, resiliente, competitivo y capaz de garantizar la seguridad alimentaria global.

Este acuerdo simboliza un paso significativo hacia la colaboración internacional en la investigación agropecuaria, fortaleciendo los lazos entre Uruguay y Brasil en la búsqueda de soluciones a los desafíos agrarios actuales y futuros.

No es nueva la colaboración entre el INIA y Embrapa, pero el acuerdo le da un marco institucional relevante y fortalece el trabajo conjunto generando importantes oportunidades para ambos países en la materia siendo que las dos instituciones son referentes de la investigación agropecuaria y pilares en los desarrollos sectoriales.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar