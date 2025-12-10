INIA y Embrapa crean la primera unidad mixta de investigación e innovación entre Uruguay y Brasil

Se firmó un acuerdo que se dijo histórico entre el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, Miguel Sierra Pereiro, y la presidenta de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Massruhá. Se trata de una colaboración da inicio a la primera Unidad Mixta de Investigación e Innovación entre ambos institutos fuera de sus respectivos países, marcando un importante hito en la cooperación científico-tecnológica entre Uruguay y Brasil.