INIA y Embrapa crean la primera unidad mixta de investigación e innovación entre Uruguay y Brasil

Se firmó un acuerdo que se dijo histórico entre el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, Miguel Sierra Pereiro, y la presidenta de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Massruhá. Se trata de una colaboración da inicio a la primera Unidad Mixta de Investigación e Innovación entre ambos institutos fuera de sus respectivos países, marcando un importante hito en la cooperación científico-tecnológica entre Uruguay y Brasil.
El principal objetivo de esta nueva unidad será la integración de acciones en investigación, desarrollo e innovación, con un enfoque en la producción sostenible. Además, se promoverá el intercambio de conocimientos entre equipos técnicos y de gestión, se buscará conectar actores del ecosistema de innovación y se apoyarán políticas públicas que fomenten la inclusión socio-productiva.
En un contexto global que presenta desafíos compartidos, como la adaptación al cambio climático, la gestión eficiente de los recursos hídricos, la preservación de la biodiversidad y la necesidad de sistemas de producción más resilientes, esta iniciativa se posiciona como una oportunidad para que ambos países se proyecten internacionalmente. Desde Embrapa e INIA señalaron que este esfuerzo conjunto contribuirá a crear un modelo de producción de alimentos que sea sustentable, resiliente, competitivo y capaz de garantizar la seguridad alimentaria global.
Este acuerdo simboliza un paso significativo hacia la colaboración internacional en la investigación agropecuaria, fortaleciendo los lazos entre Uruguay y Brasil en la búsqueda de soluciones a los desafíos agrarios actuales y futuros.
No es nueva la colaboración entre el INIA y Embrapa, pero el acuerdo le da un marco institucional relevante y fortalece el trabajo conjunto generando importantes oportunidades para ambos países en la materia siendo que las dos instituciones son referentes de la investigación agropecuaria y pilares en los desarrollos sectoriales.