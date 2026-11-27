El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva resolvió no convocar al presidente argentino, Javier Milei, para la ceremonia de toma de mando que se realizará el próximo 5 de enero. Desde la Casa Rosada reaccionaron con cautela ante la noticia. En declaraciones al canal TN, el canciller argentino, Pablo Quirno, aclaró que en Buenos Aires aún no manejan datos formales sobre el asunto.
No te vistas que no vas
Lula deja afuera a Milei de su ceremonia de asunción
A instancias de Brasil, el mandatario argentino no participará en la toma de mando de Lula, determinación que profundiza el distanciamiento político entre los dos principales socios del bloque regional.