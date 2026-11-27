La fricción venía escalando desde mediados de año. En julio pasado, Milei viajó a territorio brasileño para participar del lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro y, desde el estrado, calificó a Lula de "ladrón" y "presidiario", haciendo referencia a la causa por corrupción por la que estuvo detenido antes de que el proceso fuera anulado por la Justicia.

Tras repetir esas expresiones en una entrevista periodística poco tiempo después, la administración de Lula optó por reducir el rango de su misión diplomática en Buenos Aires al nivel de encargado de negocios. Como parte de esa medida, el embajador Julio Bitelli retornó a Brasilia y, según ratificó la misma fuente gubernamental, no volverá a ocupar su cargo en la capital argentina.