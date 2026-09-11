Isabel Allende: Kast "es un defensor de Pinochet y la dictadura"

“Uno espera de un jefe de Estado que tenga la altura y la capacidad de entender ese llamado que intentó el presidente Boric, de que firmaran a los 50 años todos los partidos”, cuestionó. “La democracia se defiende con principios, con Estado de derecho, y ellos se negaron”, lamentó. “Sin embargo hay que reconocer que esa carta si la firmaron todos los ex presidentes”, matizó.

“Ojala hubiera tenido la altura como jefe de Estado, para entender que una fecha así es un momento para recordar que por grave que sea una crisis política” no está bien “la ruptura de la democracia”, advirtió.

Un acto desenfocado

En un acto realizado en la mañana del viernes en la ciudad de Corral, en la zona sur ubicada en la Región de Los Ríos, el presidente Kast dijo que tiene “que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos”. Afirmó “qué mejor que en un día que marcó la historia de Chile, encontrarnos trabajando”.

Desde el gobierno buscan “enfrentar problemas que hoy día afectan a los compatriotas, mirando hacia el futuro”, complementó. “La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones”, afirmó. “Aún así, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados a no poder mirar al futuro de nuestra nación”, señaló.

Sin polémicas

El expresidente Boric dio declaraciones en rueda de prensa posteriormente a la ceremonia en el Cementerio General y dijo que su “mensaje es de esperanza, no es de odio, no es de rencor”. Ante la prensa animó a los jóvenes a hablar con los mayores sobre la historia del país, más allá de la historia oficial y rechazó entrar en polémicas con el presidente actual.