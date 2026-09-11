Isabel Allende: Kast "es un defensor de Pinochet y la dictadura"

Cada 11 de setiembre se recuerda el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, y el histórico ataque al Palacio de la Moneda, sede del gobierno, donde fue asesinado el presidente Salvador Allende. En ese contexto, si bien el Poder Ejecutivo no realizó un acto oficial, si se realizó un homenaje en el cementerio General de Santiago, a donde tampoco concurrió el presidente chileno José Antonio Kast.
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Allí concurrieron entre otros la escritora y exsenadora Isabel Allende, hija del mandatario, y el expresidente Gabriel Boric. En rueda de prensa la escritora señaló que “siempre, incluido a Piñera, gobiernos de distinto signo han sido capaces de conmemorar”. En homenaje “por todas las personas que perdieron la vida, por la ruptura de la democracia y de sus instituciones”, agregó.
“En la campaña no lo hizo presente, pero todos hemos escuchado las palabras que ha tenido el actual presidente Kast para el 11 de setiembre y el pasado”, apuntó. “Claramente es un defensor de Pinochet y la dictadura, y no tiene la sensibilidad de entender lo que significó en nuestro país la pérdida de vidas”, manifestó. “Nada nunca puede justificar no solo haber bombardeado la moneda” sino haber torturado, perseguido, exiliado, y hecho desaparecer personas”, fustigó.
“Uno espera de un jefe de Estado que tenga la altura y la capacidad de entender ese llamado que intentó el presidente Boric, de que firmaran a los 50 años todos los partidos”, cuestionó. “La democracia se defiende con principios, con Estado de derecho, y ellos se negaron”, lamentó. “Sin embargo hay que reconocer que esa carta si la firmaron todos los ex presidentes”, matizó.
“Ojala hubiera tenido la altura como jefe de Estado, para entender que una fecha así es un momento para recordar que por grave que sea una crisis política” no está bien “la ruptura de la democracia”, advirtió.
Un acto desenfocado
En un acto realizado en la mañana del viernes en la ciudad de Corral, en la zona sur ubicada en la Región de Los Ríos, el presidente Kast dijo que tiene “que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos”. Afirmó “qué mejor que en un día que marcó la historia de Chile, encontrarnos trabajando”.
Desde el gobierno buscan “enfrentar problemas que hoy día afectan a los compatriotas, mirando hacia el futuro”, complementó. “La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones”, afirmó. “Aún así, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados a no poder mirar al futuro de nuestra nación”, señaló.
Sin polémicas
El expresidente Boric dio declaraciones en rueda de prensa posteriormente a la ceremonia en el Cementerio General y dijo que su “mensaje es de esperanza, no es de odio, no es de rencor”. Ante la prensa animó a los jóvenes a hablar con los mayores sobre la historia del país, más allá de la historia oficial y rechazó entrar en polémicas con el presidente actual.