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Club Atlético Peñarol | Tabla Anual |

torneo clausura

Juventud y Peñarol empatan 0 a 0 por la duodécima fecha del Clausura

Ambos necesitan ganar: Peñarol para alcanzar o superar a Liverpool en la tabla del Clausura; Juventud para clasificar a la Sudamericana.

Empate en el Centenario.

Empate en el Centenario.

 Felipe Mereola / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Juventud de Las Piedras y Peñarol se miden en el Estadio Centenario por la duodécima fecha del Torneo Clausura, y ambos tienen que ganar. El carbonero, primero en la Tabla Anual, necesita los puntos para acercarse a Liverpool que lidera el Clausura. Juventud, por su parte, necesita sumar para clasificar a la Sudamericana.

El primer tiempo mostró un Peñarol falto de ideas, sin iniciativa y sin llegada al área rival, mientras que Juventud tuvo más tiempo la pelota aunque sin llegada de gol. El empate en cero se ajustó a la dinamica del juego.

JUVENTUD:

Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, David Morosini, Kevin Rolón; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán; Agustín Alaniz, Ramiro Peralta, Mirko Díaz; y Bruno Larregui.

DT: Sergio Blanco

PEÑAROL:

Washington Aguerre; Ignacio Alegre, German Pezzella, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Nicolas Fernández, Eric Remedi; Javier Cabrera, Thiago Espinosa, Leonel Jaime; Abel Hernández

DT: Diego Aguirre

JUECES: Andrés Matonte, quien estará acompañado por Pablo Llarena y Julián Pérez como asistentes, Federico Modernell como cuarto árbitro, y Jonathan Fuentes y Javier Irazoqui en el VAR.

CANCHA: Estadio Centenario

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