Juventud y Peñarol empatan 0 a 0 por la duodécima fecha del Clausura

Juventud de Las Piedras y Peñarol se miden en el Estadio Centenario por la duodécima fecha del Torneo Clausura, y ambos tienen que ganar. El carbonero, primero en la Tabla Anual, necesita los puntos para acercarse a Liverpool que lidera el Clausura. Juventud, por su parte, necesita sumar para clasificar a la Sudamericana.