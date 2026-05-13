América Latina y el Caribe continúan siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Sin embargo, buena parte del debate público suele concentrarse únicamente en variables tradicionales como el crecimiento económico, la inflación o el empleo, dejando en segundo plano un elemento central para comprender la persistencia de la desigualdad social y de género: el peso de la deuda externa y sus efectos sobre el gasto social. En numerosos países de la región, una parte creciente de los recursos públicos se destina al pago de intereses y servicios de deuda, reduciendo el margen fiscal para financiar políticas de salud, educación, cuidados, protección social e infraestructura social. Este fenómeno no es neutro: afecta especialmente a las mujeres, quienes históricamente sostienen gran parte del trabajo de cuidados no remunerado que los Estados dejan de cubrir cuando retrocede la inversión pública.
desigualdad
La deuda externa y el costo invisible de la desigualdad de género en América Latina
La relación entre deuda, ajuste y desigualdad de género ha comenzado a ocupar un lugar más visible en organismos internacionales como la Cepal.