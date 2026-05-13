La reciente designación de la economista Silvia Rodríguez Collazo como integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) abrió un debate político que trasciende el caso puntual y vuelve a poner sobre la mesa la relación entre técnica, institucionalidad e intereses partidarios. La decisión del Poder Ejecutivo, que implica su incorporación por un período de tres años en reemplazo de Alfonso Capurro, fue cuestionada por la oposición, liderada por el Partido Nacional, que solicitó la comparecencia del ministro de Economía, Gabriel Oddone, ante el Parlamento para dar explicaciones sobre el nombramiento y evaluar la independencia del organismo.
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Nombramiento en el Consejo Fiscal y debate político: cuando la técnica entra en disputa
El cuestionamiento se da en un contexto de discusión fiscal, donde también se incluyen temas como el déficit y eventuales cambios en el sistema de AFAP.