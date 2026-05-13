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Nombramiento en el Consejo Fiscal y debate político: cuando la técnica entra en disputa

El cuestionamiento se da en un contexto de discusión fiscal, donde también se incluyen temas como el déficit y eventuales cambios en el sistema de AFAP.

Debate involucra al Ministerio de Economía.

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La reciente designación de la economista Silvia Rodríguez Collazo como integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) abrió un debate político que trasciende el caso puntual y vuelve a poner sobre la mesa la relación entre técnica, institucionalidad e intereses partidarios. La decisión del Poder Ejecutivo, que implica su incorporación por un período de tres años en reemplazo de Alfonso Capurro, fue cuestionada por la oposición, liderada por el Partido Nacional, que solicitó la comparecencia del ministro de Economía, Gabriel Oddone, ante el Parlamento para dar explicaciones sobre el nombramiento y evaluar la independencia del organismo.

El cuestionamiento se da en un contexto más amplio de discusión fiscal, donde también se incluyen temas como el déficit y eventuales cambios en el sistema de AFAP. Sin embargo, lo que resulta llamativo es que la crítica se focalice en una designación cuya solidez técnica es ampliamente reconocida en el ámbito académico y profesional. Rodríguez Collazo cuenta con una trayectoria consolidada: es magíster en Economía por la Universidad de la República, docente grado 4 en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, investigadora del Instituto de Estadística y asociada al Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), donde ha trabajado en temas clave como la estimación del ciclo económico y el análisis del resultado fiscal estructural.

En este sentido, la discusión plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto los organismos técnicos pueden quedar al margen de la disputa política? El Consejo Fiscal Autónomo fue concebido precisamente como un espacio de análisis independiente, orientado a fortalecer la transparencia y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Su credibilidad depende, en gran medida, de la calidad técnica de sus integrantes. En ese plano, la designación de Rodríguez Collazo no parece presentar objeciones sustantivas.

El caso adquiere una dimensión adicional al considerar el lugar que ocupan las mujeres en las ciencias económicas, particularmente en ámbitos de alta especialización y toma de decisiones. La presencia de economistas mujeres en espacios de referencia sigue siendo relativamente baja, y su acceso a posiciones de liderazgo técnico no siempre ha sido lineal. En este marco, la trayectoria de Rodríguez Collazo no solo representa un perfil académico sólido, sino también un avance en términos de diversidad y representación en instituciones clave de la política económica.

Resulta pertinente señalar que designaciones anteriores en el propio CFA no fueron objeto de cuestionamientos de similar intensidad, al menos no centrados en la idoneidad técnica de los candidatos. Esto abre un margen de reflexión sobre los criterios que se utilizan en el debate público y sobre la consistencia de las posiciones políticas frente a los nombramientos en organismos autónomos.

Más allá de la legítima función de control que ejerce la oposición en un sistema democrático, el episodio deja planteada una tensión recurrente: la dificultad de preservar ámbitos técnicos independientes en contextos de alta polarización. La fortaleza institucional no solo se mide por la existencia de organismos autónomos, sino también por la capacidad del sistema político de respetar y respaldar la expertise técnica cuando esta es sólida y verificable. En ese equilibrio se juega buena parte de la calidad de la política económica.

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