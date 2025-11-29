La izquierda burguesa que se olvidó de donde venían

Mientras tanto, el pueblo —el de verdad— sigue contando monedas para llegar a fin de mes, sigue esperando vivienda, sigue sin médico, sigue sin esperanza. Y el discurso progresista se ha vuelto una letanía burocrática que apenas disimula la resignación.

El espejismo del poder

Gobernar fue un logro histórico, sí. Pero también una trampa. El poder adormece, seduce, convence de que se puede cambiar el mundo sin molestar a nadie. Y así fue como una izquierda que prometía cambiarlo todo terminó justificando lo injustificable, callando ante los poderosos y negociando los principios por estabilidad. El capital aprendió a domesticar la rebeldía, aplaudiendo los discursos que ya no incomodan. La derecha, mientras tanto, agradecida: no hay mejor aliado que un adversario desmemoriado.

Rebelarse otra vez

Pero el pueblo no es tonto. Sabe distinguir entre los que hablan por convicción y los que hablan por cálculo. Y empieza a mirar hacia otros lados, buscando nuevas voces, nuevas rebeldías, nuevos sueños. Es hora de volver a ensuciarse las manos. De recuperar la ternura y la bronca, la dignidad y la conciencia.

De recordar que la izquierda no nació para administrar, sino para transformar. Porque si la izquierda deja de soñar, el pueblo dejará de creer. Y entonces habremos perdido mucho más que una elección: habremos perdido el alma.