Lacalle Pou y Daniel Martínez volvieron a cruzarse por la Economía

La nota que Martínez concedió al diario El País este fin de semana le vino como anillo al dedo al senador herrerista, y desde entonces, no para de cuestionarlo por sus declaraciones sobre la economía. El exintendente dejó abierta la posibilidad de aplicar nuevos impuestos, y eso fue suficiente para que en las tiendas blancas prepararan artillería pesada contra él.

“No es que yo invente lo que dijo un candidato, yo interpreto textualmente lo que dijo un candidato y aparte voy a su programa de gobierno”, ironizó Lacalle Pou.

“Me siento honrado que Luis Lacalle Pou se dedique a interpretar lo que yo diga”, respondió Martínez, “llegado el momento nosotros vamos a aclarar cuál es nuestra posición, que no tiene nada que ver con eso. Las cosas las decimos cuando tenemos que decirlas, no cuando otros ponen cosas que no dijimos en nuestra boca”, agregó.