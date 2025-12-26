El nuevo sistema con IA para detectar autos robados que implementará Santiago de Chile

El Gobierno de Chile inició el plan piloto de un nuevo sistema para detectar autos robados a través de herramientas de inteligencia artificial, instalando los primeros dispositivos en Santiago.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Lo Barnechea (zona oriente de Santiago) se convirtió en el primer municipio del país en incorporar el nuevo sistema detección de autos robados con inteligencia artificial", informó el Ejecutivo a través de un comunicado.
El nuevo sistema, implementado por la subsecretaría de Prevención del Delito y Carabineros de Chile (policía militarizada) busca mejorar la prevención del crimen mediante la integración de datos y el monitoreo real en las calles.
El SITIA (Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial) permite cruzar datos en tiempo real entre las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad en las calles y las bases de datos de la policía sobre vehículos con encargo de robo vigente.
El inicio del proyecto incluyó la instalación de pórticos lectores de patentes en las calles de Lo Barnechea con 115 cámaras de seguridad conectadas a sistemas de inteligencia artificial.