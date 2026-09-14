Las imágenes de pequeños cuerpos desecados con cráneos alargados y manos de tres dedos recorrieron los titulares internacionales y las cámaras legislativas. Sin embargo, el análisis técnico del Ministerio de Cultura del Perú, el Instituto de Medicina Legal y peritos forenses independientes confirma un veredicto rotundo. Las supuestas momias extraterrestres, seres tridáctilos de Nazca no son organismos de origen extraterrestre, sino figuras artificiales y restos prehispánicos gravemente alterados.
Veredicto
¿Alienígenas o estafa? La verdad científica detrás de las momias de Nazca
La verdad científica detrás de las momias de Nazca. El análisis forense e institucional examina los hallazgos para esclarecer el misterio.