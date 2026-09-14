¿Alienígenas o estafa? La verdad científica detrás de las momias de Nazca

En el caso de los cuerpos de escala humana, las investigaciones determinaron una afectación directa al patrimonio cultural. Para lograr la apariencia tridáctila, los traficantes cercenaron los dedos laterales (pulgar y meñique) de momias verdaderas pertenecientes a culturas preincas, amputando los tejidos para simular extremidades de tres falanges.

Las momias de Nazca.

Frente a las alusiones de los promotores sobre supuestos avales científicos, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclararon que sus laboratorios únicamente realizaron análisis de carbono-14 sobre muestras aisladas para determinar antigüedad radiométrica, lo que no valida la integridad biológica ni el origen no terrestre de las piezas.

El Ministerio de Cultura peruano catalogó el hecho como una estafa mediática y un delito contra la memoria arqueológica de la nación. La extracción ilegal de estos elementos derivó en procesos judiciales en Perú por huaqueo y depredación de bienes culturales, concluyendo que la narrativa del contacto extraterrestre encubrió la alteración y comercialización de restos arqueológicos.