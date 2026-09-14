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Veredicto

¿Alienígenas o estafa? La verdad científica detrás de las momias de Nazca

La verdad científica detrás de las momias de Nazca. El análisis forense e institucional examina los hallazgos para esclarecer el misterio.

Las momias de Nazca

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Por Redacción de Caras y Caretas

Las imágenes de pequeños cuerpos desecados con cráneos alargados y manos de tres dedos recorrieron los titulares internacionales y las cámaras legislativas. Sin embargo, el análisis técnico del Ministerio de Cultura del Perú, el Instituto de Medicina Legal y peritos forenses independientes confirma un veredicto rotundo. Las supuestas momias extraterrestres, seres tridáctilos de Nazca no son organismos de origen extraterrestre, sino figuras artificiales y restos prehispánicos gravemente alterados.

El caso tomó fuerza a partir de 2017, cuando promotores mediáticos difundieron el hallazgo de supuestas "momias alenígenas" en yacimientos arqueológicos de Palpa y Nazca (departamento de Ica). Los especímenes expuestos se dividieron principalmente en dos tipologías: pequeñas figuras de entre 30 y 60 centímetros y cuerpos de escala humana, como la denominada "María".

Las momias de Nazca.

Las momias de Nazca.

Pericias

Las pericias radiológicas y tomográficas desmontaron la estructura de los especímenes y revelaron que se trata de muñecos armados. Los informes técnicos identificaron el uso de pegamentos de fabricación actual para ensamblar una combinación heterogénea de huesos de animales (principalmente mamíferos y aves), fragmentos de osamenta humana antigua y una cubierta de polvo de diatomeas utilizada para homogeneizar el aspecto visual y simular sequedad prehispánica. Las radiografías mostraron incongruencias anatómicas severas, como articulaciones sin funcionalidad mecánica y piezas óseas colocadas al revés.

En el caso de los cuerpos de escala humana, las investigaciones determinaron una afectación directa al patrimonio cultural. Para lograr la apariencia tridáctila, los traficantes cercenaron los dedos laterales (pulgar y meñique) de momias verdaderas pertenecientes a culturas preincas, amputando los tejidos para simular extremidades de tres falanges.

Las momias de Nazca.

Las momias de Nazca.

Frente a las alusiones de los promotores sobre supuestos avales científicos, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclararon que sus laboratorios únicamente realizaron análisis de carbono-14 sobre muestras aisladas para determinar antigüedad radiométrica, lo que no valida la integridad biológica ni el origen no terrestre de las piezas.

El Ministerio de Cultura peruano catalogó el hecho como una estafa mediática y un delito contra la memoria arqueológica de la nación. La extracción ilegal de estos elementos derivó en procesos judiciales en Perú por huaqueo y depredación de bienes culturales, concluyendo que la narrativa del contacto extraterrestre encubrió la alteración y comercialización de restos arqueológicos.

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